HLV chuỗi gym California chật vật xoay xở

Trước những biến động ngành gym và fitness, nhiều huấn luyện viên phải bỏ nghề, số khác chuyển sang làm tự do. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Sau khi California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng hoạt động thêm 4 cơ sở ở TP.HCM tối 23/10, anh Hoàng Lê - huấn luyện viên cá nhân (PT) - chỉ còn dạy 1 lớp/ngày tại Vincom Thủ Đức. Đến tối 24/10, hệ thống tiếp tục thông báo tạm đóng cửa chi nhánh này, cộng thêm phòng tập trên đường 3 Tháng 2.

Lớp cuối cùng không còn. Anh Hoàng bất lực nói với Tri Thức - Znews: "Đây là tình huống mà tôi cùng các đồng nghiệp đều chưa từng ngờ tới".

Trước mắt, nam huấn luyện viên dùng tiền tiết kiệm trang trải sinh hoạt trong lúc chờ diễn biến tiếp theo. Khó khăn của anh cũng là tình cảnh chung của nhiều PT tại California khi công việc và nguồn thu, vốn gắn với lịch vận hành của các phòng tập, bị gián đoạn.

Cầm cự

Ngày 21/10, CEO Dane Fort đến các cơ sở xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động ảnh hưởng đến quyền lợi, trải nghiệm tập luyện của hội viên California Fitness & Yoga. Về phía nhân viên và huấn luyện viên, công ty hứa trả lương vào ngày 25/10.

Tuy nhiên, trong email gửi nhân sự ngày 24/10, doanh nghiệp cho biết chưa thể thực hiện cam kết vào thời điểm này. Sự chậm trễ khiến nhiều PT phải chật vật xoay xở.

Anh Mã Đăng Khoa có 10 năm làm huấn luyện viên tại hệ thống California. Trước đây, anh dạy 5-7 lớp/ngày ở nhiều cơ sở tại TP.HCM. Lịch dạy dày giúp anh duy trì nguồn thu ổn định. Hiện tại, khi chuỗi gym thu hẹp hoạt động, số lớp được phân công cho anh bị cắt toàn bộ.

"Tôi không kinh doanh riêng, cũng không nhận dạy bên ngoài. Sinh hoạt phí hiện tại đều dựa hoàn toàn vào tiền tiết kiệm", anh Khoa chia sẻ.

Nhiều huấn luyện viên phải tính toán lại công việc và nguồn thu khi các trung tâm thể hình thu hẹp hoạt động. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Dù khó khăn, anh Khoa cho biết vẫn tiếp tục gắn bó với thương hiệu, một phần vì niềm vui khi được đứng lớp và đồng hành cùng học viên trong quá trình tập luyện. Trước mắt, nam huấn luyện viên vẫn sống dựa vào quỹ dự phòng, đợi thông báo tiếp theo từ công ty, đồng thời điều chỉnh mức chi cho ăn uống, thực phẩm chức năng.

Nếu anh Khoa chọn cách thắt chặt chi tiêu để cầm cự, chị Mai Anh, giáo viên môn Body Combat, chủ động tìm thêm lớp dạy nhằm bù đắp phần thu nhập thiếu hụt. Chị nhận thêm lớp ở một cơ sở khác ngoài California, với mức thù lao 150.000 đồng/ca. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức chị từng nhận khi dạy tại trung tâm.

Với thời gian trống vào buổi tối từ 18h đến 22h, chị Mai Anh mở thêm lớp tại nhà cho những học viên đã gắn bó lâu năm. Nhờ các lớp dạy thêm này, chị ước tính thu nhập tháng này đạt khoảng 12 triệu đồng, giảm so với mức khoảng 18 triệu đồng trước đây.

"Công ty khó khăn, tôi cũng không trách. Nhưng không tìm lớp dạy, không có tiền", chị nói.

Nghỉ việc, chuyển làm PT tự do

Trước biến động dồn dập của chuỗi gym California, không phải huấn luyện viên nào cũng có thể chờ đợi. Ngồi trước văn phòng California tại quận 4 cũ, San, huấn luyện viên yoga người Ấn Độ, lặng lẽ đọc sách. Bên cạnh anh là lá thư dài hai trang A4, kể về những khó khăn sinh hoạt trong 4 tháng qua.

"Tôi không còn là nhân viên công ty nữa, tôi không yêu cầu nhiều, chỉ cần khoản tiền đủ thanh toán tiền nhà 2 tháng nay. Họ đã từ chối", San viết.

Nói với Tri Thức - Znews, San cho biết anh làm việc tại chuỗi gym California khoảng 5 năm. Sau 4 tháng mòn mỏi chờ lương, ngày 30/9, anh quyết định nghỉ việc, tạm vay tiền người thân để trang trải tiền thuê nhà. Trong thời gian đòi lại khoản thu nhập bị trả thiếu, San nhận dạy yoga tại một trung tâm khác, dự kiến khai giảng ngày 2/11. Anh không biết mình còn phải chờ đến khi nào.

San ngồi trước văn phòng California quận 4 cũ. Ảnh: NVCC.

May mắn hơn San, anh Đinh Quốc (30 tuổi) rời trung tâm thể hình cách đây 3 tháng, trong bối cảnh các chuỗi phòng tập lớn liên tục điều chỉnh hoạt động và tương lai công việc của anh trở nên nên khó đoán. Anh chuyển sang làm tự do, nhận khách và dạy ở nhiều địa điểm để chủ động hơn trước những thay đổi của ngành.

Khi còn làm tại trung tâm, anh Quốc thường bắt đầu ca dạy lúc 7h, có ngày đến 22h mới rời phòng tập. Hiện lịch dạy của anh trải từ 6h đến 21h, tùy thời gian học viên có thể sắp xếp. Khoảng trống giữa các lớp, anh dành để nghỉ ngơi hoặc xử lý việc riêng.

Sau 3 tháng, thu nhập của anh Quốc tương đương thời điểm còn làm tại trung tâm. Để tìm thêm học viên, anh học quay, chụp và dựng video, đồng thời xây dựng nội dung trên các nền tảng số.

Anh Quốc cho biết mình may mắn không bị nợ lương, nhưng nhiều bạn bè trong nghề đang tìm công việc khác hoặc chuyển sang nhận lớp bên ngoài. Với anh, quyết định làm tự do là cách thích ứng với một thị trường đang đổi nhịp, đồng thời tự xây dựng nguồn khách và lịch dạy của riêng mình.