HLV Chu Đình Nghiêm và CLB Ninh Bình được vinh danh ở V-League

Ngày 23/10, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố kết quả bình chọn các danh hiệu tháng 9 tại V-League 2026-2027. Đáng chú ý, CLB Ninh Bình là đội bóng giành nhiều giải thưởng nhất khi được vinh danh ở 3 trong tổng số 4 hạng mục, gồm CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Ninh Bình được vinh danh là CLB xuất sắc nhất tháng 9 tại V-League 2026-2027. (Ảnh: Cao Oanh).

Cụ thể, Ninh Bình vượt qua các đối thủ Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An để nhận danh hiệu CLB xuất sắc nhất tháng 9. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn ấn tượng của đội bóng cố đô trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau 4 vòng đấu, họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Đáng chú ý, Ninh Bình cũng là một trong hai đội bóng chưa phải nhận thất bại nào kể từ đầu mùa giải.

Không chỉ duy trì thành tích bất bại, Ninh Bình còn thể hiện khả năng tấn công hiệu quả khi ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần. Trong đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có những chiến thắng đáng chú ý như đánh bại Hải Phòng 4-1 và Thanh Hóa 2-1. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng cố đô tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua HAGL với tỷ số 4-3.

Trong trận đấu với HAGL, Ninh Bình phải chơi thiếu người từ phút 19 sau khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù gặp bất lợi về quân số, đội chủ nhà vẫn thi đấu kiên cường để giành chiến thắng. Kết quả này cũng góp phần giúp Ninh Bình giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với những kết quả tích cực đó, việc HLV Chu Đình Nghiêm được bình chọn là HLV xuất sắc nhất tháng 9 không gây nhiều bất ngờ. Kể từ khi dẫn dắt Ninh Bình, nhà cầm quân quê Thanh Hóa đã xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và phát huy điểm mạnh của các cầu thủ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình không chỉ thi đấu hiệu quả mà còn cho thấy khả năng thích nghi với những diễn biến khác nhau trên sân. Đặc biệt, chiến thắng trước HAGL ở vòng 4 là minh chứng cho tinh thần thi đấu và khả năng vượt khó của đội bóng cố đô khi phải đối mặt với bất lợi về lực lượng.

Bên cạnh các danh hiệu dành cho tập thể và HLV, Ninh Bình còn có một cá nhân được vinh danh là tiền đạo Lucas Vinicius Goncalves Silva, thường được biết đến với tên gọi Lucao. Chân sút người Brazil vượt qua những ứng viên như Alan (Công an Hà Nội) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An) để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9.

Đây là phần thưởng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Lucao đối với hàng công Ninh Bình trong những vòng đấu vừa qua. Sau 4 trận tại V-League 2026-2027, tiền đạo mang áo số 9 đã ghi được 5 bàn thắng và đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới. Khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội của ngôi sao sinh năm 1991 giúp Ninh Bình có thêm những phương án tấn công hiệu quả, đặc biệt khi đối phương tập trung phòng ngự.

Ở hạng mục còn lại là Bàn thắng đẹp nhất tháng 9, giải thưởng thuộc về tiền đạo Luiz Antonio De Souza Soares của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng được vinh danh là pha lập công ở phút 16 trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 3 V-League 2026-2027.