HLV Chu Đình Nghiêm lo cầu thủ quá tải vì lịch thi đấu

HLV Chu Đình Nghiêm mới đây đã có những chia sẻ quan ngại về vấn đề V-League thường xuyên phải tạm dừng khiến các CLB gặp nhiều khó khăn trong quá trình duy trì phong độ của các cầu thủ. Sau khi mới thi đấu 2 vòng, giải đấu tiếp tục nghỉ hơn 3 tuần, buộc các đội phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện.

“Giải đấu của chúng ta gần như liên tục bị ngắt quãng, mới đá được 2 vòng lại nghỉ một tháng. Khi quay trở lại, để lấy lại nhịp thi đấu cần rất nhiều thời gian”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ. Ninh Bình cũng chịu ảnh hưởng đáng kể khi có nhiều cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam.

Ninh Bình đối mặt bài toán thể lực trong lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: Ninh Bình FC

Việc phải thi đấu, tập luyện liên tục ở nhiều cấp độ khiến vấn đề thể lực trở thành mối quan tâm lớn với ban huấn luyện. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết một số cầu thủ của Ninh Bình đang có dấu hiệu quá tải. Ở trận gặp Thanh Hóa, ông phải chủ động rút Tiến Anh và Ngọc Mỹ khỏi sân để hạn chế nguy cơ chấn thương.

“Đội chúng tôi có rất nhiều nhân sự lên U23 và ĐTQG trong thời điểm này, có những bạn đang quá tải, như Tiến Anh hay Ngọc Mỹ hôm nay tôi phải rút ra vì rất sợ chấn thương. Tài Lộc hay Hoàng Đức chưa quay lại tập luyện”, nhà cầm quân Ninh Bình nói.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc cầu thủ phải thi đấu trên nhiều mặt trận trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng và tâm lý. Ông cho rằng các cầu thủ cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để phục hồi, đặc biệt trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cầu thủ Ninh Bình chịu áp lực từ lịch thi đấu và đội tuyển. Ảnh: Ninh Bình FC

“Bất kỳ HLV nào đều không muốn cầu thủ của mình thi đấu quá nhiều mặt trận dẫn đến quá tải. Khi không có thời gian nghỉ, cơ thể cầu thủ rất mỏi mệt, dễ chấn thương hoặc sinh ra tâm lý chán bóng”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Ninh Bình hiện là một trong những CLB đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển Việt Nam, với những gương mặt như Lê Phát, Văn Thuận, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Việc cân bằng giữa nhiệm vụ tại CLB và đội tuyển sẽ tiếp tục là bài toán đáng chú ý trong thời gian tới.