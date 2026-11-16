HLV Carrick có thể khép lại sự nghiệp cầm quân sau cú sốc Man Utd

Đó là nhận định của chuyên gia Sam Allardyce (cựu HLV tuyển Anh) trên chương trình podcast No Tippy Tappy Football.

“Tôi không nghĩ HLV Carrick sẽ dẫn dắt thêm đội bóng nào nữa. Có lẽ chuyện lần này đã kết thúc sự nghiệp cầm quân của cậu ấy”, HLV Sam Allardyce nhấn mạnh.

Theo chiến lược gia 72 tuổi, những trải nghiệm không như mong đợi tại Middlesbrough và Man Utd có thể khiến người đồng nghiệp trẻ mất động lực trở lại băng ghế chỉ đạo. Hơn nữa, với điều kiện tài chính hiện tại, HLV Carrick không nhất thiết phải tiếp tục công việc đầy áp lực này.

“Cậu ấy chỉ cần trở lại nếu muốn chứng minh mọi người đã sai. Nhưng cũng có thể HLV Carrick sẽ chọn cách lặng lẽ rút lui”, cựu HLV tuyển Anh nói thêm.

HLV Michael Carrick có thể khép lại sự nghiệp cầm quân sau khi nhận cú sốc bị Man Utd sa thải. Ảnh: Getty.

Nhận định được đưa ra sau khi Man Utd sa thải HLV Carrick ngày 12/11, khép lại 11 tháng với nhiều biến động. Từng giúp đội chủ sân Old Trafford thắng 12 trong 17 trận và cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước, nhà cầm quân 45 tuổi được bổ nhiệm chính thức vào tháng 5.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng đảo chiều ở mùa giải 2026-2027. Man Utd chỉ thắng 1 trong 10 trận đầu tiên, giành 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 18 tại Ngoại hạng Anh, khiến ban lãnh đạo quyết định thay đổi HLV.

Dù vậy, HLV Allardyce cho rằng trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về người đứng đầu Ban huấn luyện. Ông thậm chí chỉ trích gay gắt thái độ và phong độ của các cầu thủ Man Utd.

“Ban lãnh đạo đã cho HLV Carrick nhiều thời gian nhất có thể, nhưng các cầu thủ đã phụ bạc cậu ấy. Không thể mùa trước chơi tốt đến vậy rồi mùa này lại sa sút như thế”, cựu HLV Bolton và Newcastle nhấn mạnh.

Để làm rõ quan điểm, HLV Allardyce chỉ ra những hạn chế của hàng tiền vệ, đặc biệt là sự kết hợp giữa Youri Tielemans và Kobbie Mainoo. Theo ông, cả hai thiếu tốc độ cần thiết để hỗ trợ phòng ngự, khiến Man Utd dễ bị đối phương khai thác khi chuyển trạng thái.

Khả năng HLV Carrick rời xa bóng đá còn được chú ý sau tiết lộ của cựu tiền vệ Nicky Butt hồi tháng 10. Người đồng đội cũ kể rằng HLV Carrick từng tâm sự công việc huấn luyện quá áp lực và chỉ muốn trở lại nếu nhận được lời mời từ một CLB lớn như Man Utd.

Tuy nhiên, chính HLV Carrick sau đó đã bác bỏ cách hiểu này. “Nếu thực sự nghĩ như vậy, tôi đã không ở đây”, ông khẳng định, đồng thời cho biết bản thân vẫn yêu thích công việc và muốn vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Sau khi rời Old Trafford, HLV Carrick chưa công bố kế hoạch tiếp theo. Trong khi Man Utd đã bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino thay thế.