HLV Carrick có thể bị Man Utd sa thải sớm hơn dự kiến

Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, Ban lãnh đạo Man Utd đã làm việc với đại diện HLV Mauricio Pochettino hôm 11/11 (giờ Hà Nội). Hai bên thảo luận các điều khoản cá nhân và được cho là không gặp trở ngại lớn để tiến tới thỏa thuận.

Đây là diễn biến mới nhất trong kế hoạch thay HLV Michael Carrick, người đang chịu sức ép nặng nề vì thành tích bết bát của Man Utd. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa hoàn tất việc bổ nhiệm Pochettino, bởi còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Man Utd đã bàn điều khoản cá nhân với HLV Mauricio Pochettino, tiến thêm một bước trong kế hoạch thay thế HLV Michael Carrick. Ảnh: Getty.

Trở ngại lớn nhất nằm ở hợp đồng giữa nhà cầm quân người Argentina với đội tuyển Mỹ. Hồi tháng 8, HLV Pochettino vừa gia hạn đến năm 2030, đồng nghĩa Man Utd phải chi khoảng 7,4 triệu bảng để giải phóng hợp đồng nếu muốn đưa ông trở lại Ngoại hạng Anh.

Chi phí có thể tăng thêm nếu HLV Pochettino đưa cả đội ngũ trợ lý sang Old Trafford. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Mỹ chưa nhận được liên hệ chính thức từ Man Utd, dù các cuộc trao đổi với đại diện nhà cầm quân 54 tuổi đã có tiến triển.

Về phía chiến lược gia Pochettino, ông được cho là sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh. Cựu HLV Tottenham và Chelsea từng nhiều lần lọt vào danh sách ứng viên của Man Utd, nhưng các cuộc tiếp cận trước đây đều không dẫn đến thỏa thuận.

Đáng chú ý, HLV huyền thoại Alex Ferguson đã ủng hộ việc bổ nhiệm Pochettino từ năm 2016. Sau một thập niên, nhà cầm quân Argentina lại đứng trước cơ hội tiếp quản đội bóng mà ông từng nhiều lần được liên hệ.

Trong lúc đó, tương lai HLV Michael Carrick có thể được quyết định ngay trong ngày 11/11. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã tới Monaco để gặp đồng sở hữu Jim Ratcliffe, người có tiếng nói quan trọng trong việc thay đổi ban huấn luyện ‘Quỷ đỏ’.

Cuộc họp diễn ra sau khi Man Utd trải qua khởi đầu tệ hại, chỉ thắng 1 trong 10 trận đầu mùa và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trận hòa Aston Villa 4-4 tại Old Trafford hôm mới đây không đủ giúp HLV Carrick xoa dịu sức ép, dù đội bóng ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ để tránh thất bại.

HLV Carrick vẫn tiếp tục làm việc tại trung tâm huấn luyện Carrington trong khi ban lãnh đạo xem xét tương lai của ông. Man Utd chưa công bố quyết định sa thải, nhưng việc xúc tiến đàm phán với Pochettino cho thấy đội bóng đã chuẩn bị cho khả năng thay tướng.

HLV Michael Carrick có thể bị sa thải ngay trong ngày 11/11. Ảnh: Getty.

Thời gian đang trở thành sức ép đối với cả hai bên. Tuyển Mỹ còn 2 trận gặp Haiti trong đợt tập trung tháng 11, còn Man Utd sẽ làm khách của Liverpool tại Anfield ngày 22/11.

Nếu không sớm hoàn tất các thủ tục, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ phải sử dụng HLV tạm quyền trong trận đấu với Liverpool.

Bởi vậy, cuộc họp tại Monaco và việc đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Mỹ sẽ quyết định liệu HLV Pochettino có thể ngồi ‘ghế nóng’ Man Utd ngay trong đợt FIFA Days này hay không.