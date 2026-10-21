HLV Brighton bí mật cưới nữ diễn viên nổi tiếng

Fabian Hürzeler được cho là đã bí mật kết hôn với nữ diễn viên Anna Karolin Berger trong đợt nghỉ quốc tế tháng 10.

Theo Bild, Hürzeler, 33 tuổi, tổ chức đám cưới kín đáo với bạn gái Anna Karolin Berger, 34 tuổi, trong thời gian Premier League tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Cặp đôi không công bố thông tin rộng rãi và vẫn giữ kín nhiều chi tiết về hôn lễ.

Thông tin gây chú ý tại Anh khi Hürzeler đang có giai đoạn thành công cùng Brighton. Nhà cầm quân người Đức không chỉ giúp đội bóng cạnh tranh ở nhóm đầu Premier League mà còn được nhắc đến như một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Chuyện tình kín tiếng của HLV Brighton

Hürzeler và Berger ít khi chia sẻ chuyện riêng tư trên truyền thông. Hai người công khai mối quan hệ vào mùa hè 2026, sau khi đăng những hình ảnh trong chuyến du lịch tại Mauritius. Cặp đôi cũng từng xuất hiện cùng nhau khi theo dõi tuyển Đức thi đấu tại World Cup 2026.

Berger là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Đức. Cô nổi tiếng nhờ vai Larissa Mahnke trong loạt phim Sturm der Liebe (Bão tình), bắt đầu tham gia từ năm 2025 và xuất hiện trong hơn 170 tập.

Sinh ra tại Wetzlar, Berger theo học diễn xuất tại Cologne trước khi theo đuổi sự nghiệp truyền hình. Cô từng góp mặt trong bộ phim Alles was zählt năm 2022, trước khi được biết đến rộng rãi hơn qua Sturm der Liebe.

Một chi tiết thú vị là nhân vật Larissa Mahnke do Berger thủ vai từng tham gia cuộc hôn nhân giả nhằm giành quyền thừa kế. Ngoài đời, nữ diễn viên lại chọn tổ chức đám cưới riêng tư, tránh sự chú ý của công chúng.

Sau khi kết hôn, hai người được cho là vẫn duy trì công việc tại hai quốc gia. Hürzeler sống ở Anh để dẫn dắt Brighton, trong khi Berger chủ yếu làm việc tại Munich, Đức, phục vụ lịch quay phim.

Sự nghiệp thăng tiến của Hürzeler

Tin vui trong đời sống riêng xuất hiện khi Hürzeler đang có mùa giải ấn tượng tại Premier League. Brighton hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ sau Manchester City và Arsenal.

Hürzeler giúp Brighton cạnh tranh ở nhóm đầu Premier League và được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng tại Anh.

Đội bóng của Hürzeler vừa trải qua chuỗi năm chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có trận thắng Arsenal 3-0. Lối chơi pressing quyết liệt và khả năng tổ chức tấn công giúp Brighton trở thành một trong những đội bóng đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa.

Hürzeler tiếp quản Brighton vào hè 2024, khi mới 31 tuổi, trở thành HLV trưởng chính thức trẻ nhất lịch sử Premier League. Trước khi sang Anh, ông gây tiếng vang khi giúp St. Pauli giành quyền thăng hạng Bundesliga.

Tháng 5/2026, Brighton gia hạn hợp đồng với Hürzeler đến tháng 6/2029. Thành tích của ông cũng khiến truyền thông Anh liên hệ nhà cầm quân người Đức với một số đội bóng lớn.

Theo Bild, Hürzeler nằm trong nhóm ứng viên được nhắc đến nếu Manchester United quyết định thay Michael Carrick. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận MU đã chính thức tiếp cận HLV Brighton.

Ở tuổi 33, Hürzeler đang có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp cầm quân. Trong khi Brighton cạnh tranh ở nhóm đầu Premier League, nhà cầm quân người Đức cũng được cho là vừa bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống riêng.