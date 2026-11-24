U17 Việt Nam từng đứng trước nguy cơ bị loại khỏi FIFA U17 World Cup khi trận đấu đầy kịch tính ở bảng G với New Zealand bước vào những phút bù giờ. Đội bóng của Cristiano Roland đã hai lần bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa, nhưng hy vọng của họ dường như đã khép lại.

Tuy nhiên, đây là tập thể không bao giờ chấp nhận thất bại. Các cầu thủ tiếp tục thể hiện tinh thần kiên cường và niềm tin đáng kinh ngạc. U17 Việt Nam không ngừng tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp khi Duy Khang đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U17.

HLV Cristiano Roland và tiền đạo Đại Nhân đã chia sẻ với FIFA sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand tại World Cup. Ảnh: FIFA

Kết quả này giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào vòng knock-out trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Mali vào thứ Năm. “Tôi luôn tin rằng các cầu thủ của mình có thể trở lại”, HLV Roland nói với FIFA. “Điều đó không dễ dàng bởi có những thời điểm các cầu thủ cảm thấy hơi mệt mỏi và xuống tinh thần, nhưng họ luôn có đủ dũng khí để tiếp tục chạy và chiến đấu.

Các bạn có thể thấy chúng tôi không có thể lực vượt trội như một số đội bóng khác, nhưng chúng tôi có kỹ thuật, có năng lực. Chúng tôi cần trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn và tích lũy thêm kinh nghiệm qua những trận đấu như thế này để trở thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi đã cho thấy chất lượng của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy mình có thể làm được những gì”.

Chất lượng ấy được thể hiện rõ nét nhất ở bàn thắng thứ hai của Việt Nam. Tiền đạo Đại Nhân khống chế điệu nghệ đường chuyền bổng của Nguyễn Lực trước khi tung cú sút không thể cản phá, đánh bại thủ môn Joseph Chalabi của New Zealand.

U17 Việt Nam đang có 1 điểm sau 2 trận. Ảnh: VFF

“Tôi rất vui và tự hào khi tận dụng thành công một trong những cơ hội của mình”, tiền đạo mang áo số 9 của U17 Việt Nam chia sẻ. “Tôi nghĩ tỷ số 3-3 phản ánh đúng tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Bây giờ, toàn đội sẽ dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội bóng rất mạnh, nhưng với chúng tôi, trận đấu đó giống như một trận chung kết”.

Trong khi đó, đội bóng châu Phi đã sớm giành quyền vào vòng 1/16 sau khi nối tiếp chiến thắng ở trận mở màn trước New Zealand bằng màn đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 đầy ấn tượng. HLV Roland nói thêm: “Chúng tôi bước vào trận đấu thứ ba và vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Với chúng tôi, điều đó thật tuyệt vời.

Đó sẽ không phải trận đấu dễ dàng, nhưng tôi biết các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình. Đây là thời điểm rất quan trọng đối với các cầu thủ, bởi trận đấu này sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai”.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam đối đầu Mali, đội bóng đã toàn thắng hai trận và sớm giành vé vào vòng 1/16. Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định với đại diện Đông Nam Á. U17 Việt Nam cần một màn trình diễn tốt nhất, bởi chỉ có kết quả thắng mới thắp lên hy vọng đi tiếp ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.