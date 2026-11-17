HLV Jesus đang gặp vấn đề nội bộ ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, Silva đã rời tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc trao đổi với HLV Jesus tại Braga. Phía đội tuyển thông báo tiền vệ của Real Madrid không đủ điều kiện thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ lý do đến từ việc Silva không hài lòng với vai trò hạn chế của mình trong đội hình, dù mới tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ Cristiano Ronaldo.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những diễn biến tương tự từng xảy ra với CR7 trong đợt tập trung quốc tế trước đó. Ronaldo cũng đã muốn có cuộc trao đổi với HLV Jesus về việc không được đảm bảo thời gian thi đấu như mong muốn, trước khi rời nơi tập trung của đội tuyển.

Theo Record, Silva trực tiếp nói với Jesus rằng anh thất vọng vì số phút ra sân hạn chế. Hai bên đã có cuộc trao đổi và đạt được sự thấu hiểu, nhưng câu chuyện vẫn khiến bầu không khí trong phòng thay đồ Bồ Đào Nha trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm.

Silva rời tuyển sau khi vừa tiếp quản băng đội trưởng từ Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Silva từng công khai bày tỏ mong muốn được thi đấu nhiều hơn trước trận gặp Đan Mạch. "Các cầu thủ đều muốn cảm thấy mình hữu ích và muốn được ra sân. Tôi cũng không ngoại lệ", tiền vệ này chia sẻ.

Silva không phải trường hợp duy nhất khiến HLV Jesus đau đầu. Sau thất bại trước Đan Mạch, chiến lược gia này tiếp tục mất thêm Ruben Dias và Joao Palhinha vì án treo giò trước trận đấu cuối cùng vòng bảng Nations League gặp Xứ Wales rạng sáng 18/11.

Trận gặp Xứ Wales vì thế trở thành bài kiểm tra quan trọng với Jesus. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ cần tìm phương án chiến thuật phù hợp, mà còn phải duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ sau những diễn biến liên tiếp liên quan đến các cầu thủ chủ chốt.

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