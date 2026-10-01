HLV Bồ Đào Nha lên tiếng về vụ Ronaldo

Jorge Jesus khẳng định việc Ronaldo không ra sân trước Na Uy đã nằm trong kế hoạch từ trước.

HLV Jorge Jesus lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý ở tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo 41 tuổi được yêu cầu khởi động trong trận thắng Na Uy 2-1 nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Theo HLV Jesus, việc Ronaldo vắng mặt đã nằm trong kế hoạch từ trước. Ông cho biết đã trao đổi trực tiếp với CR7 và thông báo tiền đạo này sẽ không thi đấu ở cả trận gặp Na Uy lẫn Đan Mạch.

HLV Jesus từng làm việc cùng Ronaldo tại Al Nassr nên hiểu khá rõ cách cầu thủ này cần được quản lý thể lực. Ở tuổi 41, CR7 được giảm tải nhiều hơn, đặc biệt trong một hoặc hai ngày đầu sau mỗi trận.

Ronaldo không vui

Tranh cãi bắt đầu từ việc Ronaldo vẫn được yêu cầu khởi động trong hiệp hai trận gặp Na Uy. Anh làm nóng khoảng 20-30 phút bên ngoài đường biên nhưng cuối cùng trở lại ghế dự bị.

HLV Jesus thừa nhận Ronaldo không vui với tình huống này. “Bất kỳ cầu thủ nào khởi động 20 hoặc 30 phút rồi không được vào sân cũng có thể khó chịu”, HLV tuyển Bồ Đào Nha nói.

Ông cũng bác bỏ thông tin Ronaldo từ chối tập luyện sau trận. Theo Jesus, việc CR7 tập riêng trong phòng gym vốn đã nằm trong kế hoạch thể lực của ban huấn luyện.

“Đừng tạo ra một drama không tồn tại”, HLV Jesus nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng hai người xảy ra bất đồng. Ông cho rằng phản ứng của Ronaldo sau trận đã bị đẩy đi quá xa so với bản chất sự việc.

'Tôi là người quyết định'

HLV Jesus thừa nhận Ronaldo có vị thế đặc biệt trong tuyển Bồ Đào Nha. Vì vậy, những quyết định liên quan đến việc sử dụng CR7 thường được trao đổi rõ ràng từ trước.

Dù vậy, ông khẳng định quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV. “Trong đội bóng, tôi là người quyết định”, Jesus nói.

Jesus bác bỏ thông tin mâu thuẫn với Ronaldo và nhấn mạnh quyền quyết định đội hình thuộc về HLV.

Phát biểu này càng gây chú ý khi không lâu sau cuộc họp báo, Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. CR7 cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença.

Ronaldo cũng để ngỏ khả năng nói rõ nguyên nhân vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, Jesus vẫn giữ quan điểm rằng giữa hai người không tồn tại xung đột.

Những lời giải thích của Jesus vì thế chưa thể khép lại câu chuyện. HLV tuyển Bồ Đào Nha nói mọi việc chỉ liên quan đến kế hoạch chuyên môn, nhưng Ronaldo lại rời đội ngay sau đó.

Khoảng cách giữa hai diễn biến khiến vụ việc tiếp tục được chú ý tại Bồ Đào Nha. CR7 đến nay vẫn chưa nói rõ điều gì khiến anh quyết định rời đợt tập trung.