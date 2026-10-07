HLV Bồ Đào Nha lên tiếng sau tuyên bố của Ronaldo

Ronaldo tố HLV Jesus thất hứa.

Theo A Bola, HLV Jesus dành ngày 6/10 tại Leiria để theo dõi đội tuyển U21 Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech 2-0 thuộc vòng loại U21 châu Âu. Khi trở về nhà ở Aroeira, ông bị phóng viên CMTV tiếp cận và đặt câu hỏi về tuyên bố mới nhất của Ronaldo.

HLV Jesus thừa nhận ông biết Ronaldo đưa ra thông báo, nhưng chưa đọc nội dung. "Tôi ở Leiria để xem trận đấu của đội U21. Bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo và tôi không có gì để nói", chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời ngắn gọn.

Phản ứng lạnh lùng của HLV Jesus xuất hiện chỉ ít giờ sau khi Ronaldo chính thức lên tiếng về cuộc khủng hoảng ở đội tuyển. Đội trưởng Bồ Đào Nha khẳng định HLV Jesus hai lần không thực hiện những gì hai bên thống nhất, khiến anh quyết định rời trại tập trung.

Mâu thuẫn bắt đầu trở nên căng thẳng từ trận gặp Na Uy. Theo kế hoạch ban đầu, Ronaldo không thi đấu. Tuy nhiên, trong ngày trận đấu diễn ra, HLV Jesus bất ngờ đề nghị anh vào sân khoảng 30 phút. Ronaldo đồng ý và khởi động sau giờ nghỉ, nhưng cuối cùng không được sử dụng.

Ronaldo cho rằng đó là lần đầu tiên HLV Jesus thất hứa với mình. Sau trận, hai người tiếp tục trao đổi và thống nhất rằng Jesus sẽ giải thích rõ tình huống trong cuộc họp báo.

Theo Ronaldo, HLV thậm chí ôm anh và cam kết sẽ nói đúng những gì hai bên vừa thống nhất, bao gồm việc xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu và việc để anh khởi động nhưng không vào sân là một sai lầm.

Ronaldo công khai sự thật về mâu thuẫn với HLV Jesus.

Tuy nhiên, Ronaldo cho biết nội dung cuộc họp báo sau đó không diễn ra như thỏa thuận. Những phát biểu của HLV Jesus khiến anh cảm thấy bị đối xử không công bằng. Đáng chú ý, Ronaldo khẳng định không nhận được lời xin lỗi nào và xem đây là lần thứ hai HLV không giữ lời.

Sau đó, Ronaldo quyết định rời đội tuyển. Anh thừa nhận đây là hành động sai, đồng thời xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ. Siêu sao 41 tuổi nhấn mạnh rằng trong gần 25 năm khoác áo Bồ Đào Nha, anh chưa từng can thiệp vào quyết định chuyên môn của các HLV.

Dù vậy, Ronaldo chưa đóng cánh cửa trở lại đội tuyển. Anh khẳng định nếu có thể trạng tốt, mình vẫn sẵn sàng trở lại, thi đấu và chiến thắng cùng Bồ Đào Nha. Thông điệp cuối cùng của Ronaldo rất rõ ràng: điều anh cần chỉ là sự thành thật.

Trong khi đó, tờ A Bola cho biết nhiều phát biểu khác liên quan đến cuộc khủng hoảng có thể xuất hiện trong thời gian tới. Câu trả lời ngắn ngủi của HLV Jesus vì thế chưa phải lời giải cuối cùng cho cuộc tranh cãi đang phủ bóng lên đội tuyển Bồ Đào Nha.