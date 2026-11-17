HLV Jorge Jesus liên tục bị chất vất về Ronaldo.

"Giờ tôi phải trả lời cả mẹ của Cristiano Ronaldo sao?", HLV Jesus phản ứng trong buổi họp báo rạng sáng 17/11, trước trận gặp Xứ Wales tại Nations League.

Dù vậy, HLV 72 tuổi này vẫn dành sự tôn trọng cho bà Dolores, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà mẹ của Ronaldo từng trải qua trong cuộc sống: "Đó là một người phụ nữ mà tôi rất tôn trọng. Bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều để nuôi dạy các con".

Sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển, bà Dolores đã công khai bày tỏ sự thất vọng. Xuất hiện tại một sự kiện của Sporting hôm 16/11, mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng con trai mình đã bị đối xử không công bằng. "Chắc chắn nó rất buồn. Họ đã lừa dối con trai tôi. Tôi cũng cảm thấy buồn. Thất bại trước Đan Mạch là hoàn toàn xứng đáng. Thực tế, tôi còn cảm thấy vui vì điều đó", bà Dolores chia sẻ.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Bồ Đào Nha vừa nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Đan Mạch trong trận đấu đầu tiên kể từ khi Ronaldo thông báo giải nghệ.

Khi được hỏi liệu những tranh luận xoay quanh quyết định giã từ đội tuyển của Ronaldo có sớm chấm dứt hay không, ông Jesus đáp trả: "Tôi không biết khi nào mọi chuyện mới dừng lại. Nếu các bạn tiếp tục đặt câu hỏi, tôi buộc phải trả lời. Nếu năm sau các bạn vẫn hỏi về Ronaldo, tôi vẫn sẽ trả lời".

Những phát biểu của Jesus cho thấy câu chuyện Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa khép lại và sẽ được nhắc đến mỗi khi Bồ Đào Nha thu về kết quả không tốt.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.