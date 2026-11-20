Trước trận ra quân gặp U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026, huấn luyện viên Sven Vermant của U17 Bỉ khẳng định đội bóng của ông sẽ không chủ quan dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Nhà cầm quân này đồng thời bày tỏ sự tự tin vào khả năng giành quyền đi tiếp với thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

“Chúng tôi không hề xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào. U17 Bỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình nhưng luôn dành sự tôn trọng cho các đội bóng khác. U17 Việt Nam đã đạt được những kết quả tốt trong những năm gần đây. Họ có lối chơi khác với chúng tôi. Ban huấn luyện luôn cố gắng cung cấp cho các cầu thủ nhiều thông tin nhất có thể về cách chơi của đối phương”, HLV Vermant nhận xét.

HLV Vermant cho rằng thành công ở đấu trường châu lục không bảo đảm U17 Bỉ sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt tại World Cup. Ông nhấn mạnh sự khác biệt về quy mô và thể thức thi đấu giữa hai giải.

Huấn luyện viên Sven Vermant của U17 Bỉ. (Ảnh: StarsportTV)

“Chúng tôi rút ra những bài học từ cả mặt tích cực lẫn hạn chế ở giải vô địch châu Âu. Đó là giải đấu rất thành công, nhưng World Cup hoàn toàn khác. Có nhiều đội tham dự hơn, đồng nghĩa với việc số trận đấu cũng nhiều hơn. Chúng tôi hiểu chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng toàn đội đều háo hức. Các cầu thủ xứng đáng có mặt tại đây”, ông nói.

Dù thận trọng khi đánh giá các đối thủ, HLV trưởng U17 Bỉ không giấu tham vọng giành trọn 9 điểm ở vòng bảng.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, tốt nhất là với 3 trận toàn thắng. Chúng tôi là đội bóng luôn ra sân với mục tiêu chiến thắng”, ông khẳng định.

U17 Bỉ đã có mặt tại Doha (Qatar) từ ngày 16/11. Sau một ngày di chuyển, toàn đội bắt đầu tập luyện, chuẩn bị cho trận mở màn gặp U17 Việt Nam.

Thầy trò HLV Sven Vermant bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau thành tích ấn tượng tại giải U17 châu Âu hồi đầu năm. Đội bóng này lọt vào trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước Italy sau loạt sút luân lưu.

Tại vòng bảng U17 World Cup 2026, U17 Bỉ lần lượt đối đầu với Việt Nam ngày 20/11, Mali ngày 23/11 và New Zealand ngày 26/11.