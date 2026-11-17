Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bỉ cũng đưa ra lời cảnh báo dành cho các học trò trước trận ra quân gặp U17 Việt Nam, nhấn mạnh không được đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu ở Qatar.

Trong cuộc họp báo ngày 16/11 tại trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Bỉ ở Tubize, HLV Sven Vermant không giấu tham vọng của đội nhà trước thềm World Cup. Ông tuyên bố: “Bất kể tham dự giải đấu nào, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Đó không phải sự kiêu ngạo, bởi chúng tôi hiểu rất rõ chặng đường phía trước”.

Theo nhà cầm quân người Bỉ, hành trình chinh phục chức vô địch sẽ không hề đơn giản. Với thể thức 48 đội tham dự, U17 Bỉ trước tiên phải vượt qua vòng bảng, sau đó tiếp tục trải qua bốn vòng đấu loại trực tiếp để có cơ hội góp mặt trong trận chung kết.

HLV Sven Vermant khẳng định U17 Bỉ luôn hướng đến chiến thắng, đồng thời đặt mục tiêu tiến sâu tại FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: Belga/Virginie Lefour

“Chúng tôi phải vượt qua vòng bảng, sau đó là bốn vòng đấu loại trực tiếp trước khi có cơ hội góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi biết mình phải nỗ lực để đạt được mục tiêu, giống như những gì đã làm tại giải U17 châu Âu, dù hành trình ở đó ngắn hơn nhiều. Và chúng tôi không phải đội duy nhất hướng đến trận chung kết”, Sven Vermant chia sẻ với Starsport TV.

Đáng chú ý, khi đề cập đến những đối thủ tại World Cup, HLV U17 Bỉ nhấn mạnh yêu cầu các cầu thủ phải duy trì sự tập trung và tôn trọng mọi đội bóng. Đây cũng là thông điệp đáng chú ý trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam vào ngày 20/11.

“Trong bóng đá hiện đại, chúng ta phải tôn trọng mọi đối thủ. Các đối thủ luôn có thể tạo nên bất ngờ. Kết quả thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Điều quan trọng là phải có khởi đầu tốt tại giải đấu và không được hoảng loạn”, ông Vermant nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Bỉ cũng đánh giá cao sự trưởng thành của các học trò sau hơn một năm làm việc cùng nhau. Ông hài lòng với thái độ của cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời cho rằng những màn trình diễn trước đây đã chứng minh năng lực của tập thể này.

“Có rất nhiều cầu thủ và tôi sẽ cần tất cả họ tại một giải đấu như World Cup. Chúng tôi có hàng phòng ngự chắc chắn, khả năng duy trì tổ chức tốt và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các vị trí, từ hàng công đến hàng thủ”, HLV Vermant cho biết.

U17 Bỉ bước vào giải đấu với sự tự tin sau khi giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026. Đây là thành tích đáng chú ý của đội bóng trẻ này, đồng thời tạo nền tảng để HLV Vermant đặt mục tiêu tiến sâu tại sân chơi thế giới. Theo hồ sơ đội tuyển do FIFA công bố, Bỉ giành vé dự World Cup với tư cách á quân châu Âu. Thành tích tốt nhất của họ tại giải U17 thế giới là vị trí thứ ba năm 2015.

Trong khi đó, U17 Việt Nam chuẩn bị có lần đầu tiên tham dự FIFA U17 World Cup. Theo lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá Bỉ công bố, hai đội sẽ gặp nhau lúc 16h ngày 20/11 tại Qatar, tương đương 20h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Sau trận đấu này, U17 Bỉ lần lượt đối đầu Mali vào ngày 23/11 và New Zealand ngày 26/11.

Những phát biểu của Sven Vermant cho thấy U17 Bỉ đặt tham vọng lớn tại World Cup, nhưng cũng ý thức được rằng sự chủ quan có thể khiến đội bóng phải trả giá. Với U17 Việt Nam, cuộc đối đầu ngày 20/11 sẽ là thử thách đáng chú ý trong lần đầu bước ra sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.