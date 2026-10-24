HLV Bayern Munich ngã quỵ trên sân, nhập viện khẩn cấp

Sự cố xảy ra tại trung tâm huấn luyện Säbener Strasse ở Munich (Đức). Nhà cầm quân 40 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang theo dõi buổi tập của đội dự bị, buộc đội ngũ y tế phải can thiệp khẩn cấp và đưa ông đến bệnh viện.

Theo thông báo của Bayern Munich, chiến lược gia người Bỉ đang được kiểm tra sức khỏe toàn diện và tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Sky Sports Đức cho biết tình trạng của HLV Kompany đã ổn định. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến ông gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ vẫn chưa được xác định.

HLV Vincent Kompany vừa phải nhập viện khẩn cấp. Ảnh: Getty.

Sự cố càng gây lo lắng khi HLV Bayern Munich đã gặp vấn đề sức khỏe từ tuần trước. Nhà cầm quân người Bỉ bị nhiễm virus, ảnh hưởng đến khả năng đi lại và gây đau chân. Ông phải bỏ lỡ một số buổi tập cùng cuộc họp báo trước trận gặp Arsenal tại Champions League hôm 21/10.

Khi ấy, trợ lý Aaron Danks thay mặt HLV Kompany trả lời truyền thông. Ông cho biết đội ngũ y tế đã khuyên nhà cầm quân người Bỉ nghỉ ngơi, nhưng việc thuyết phục ông tạm gác công việc không hề dễ dàng.

Dù chưa bình phục hoàn toàn, HLV Vincent Kompany vẫn trở lại khu vực kỹ thuật trong trận Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 trên sân Allianz Arena. Sau trận đấu, chiến lược gia 40 tuổi thừa nhận đã quá chủ quan với sức khỏe bản thân.

"Tuần trước tôi nhiễm một loại virus khá nặng. Tôi đã không chịu lắng nghe cơ thể mình, cho đến khi nó lên tiếng rằng không thể tiếp tục nữa", HLV Kompany chia sẻ.

Chỉ 2 ngày sau phát biểu ấy, nhà cầm quân người Bỉ phải nhập viện. Theo truyền thông Đức, một trực thăng cứu hộ đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Bayern Munich khi sự cố xảy ra.

"Sức khỏe của HLV Vincent Kompany là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", Giám đốc thể thao Max Eberl khẳng định. Lãnh đạo Bayern Munich cam kết dành cho HLV trưởng mọi sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời để ông có đủ thời gian hồi phục.

Trước mắt, Ban huấn luyện Bayern Munich sẽ tiếp quản toàn bộ công việc tập luyện và chỉ đạo thi đấu. Trợ lý Aaron Danks được dự kiến đóng vai trò chính, sau khi từng thay HLV Kompany điều hành một số buổi tập trong tuần qua.

Thông tin HLV Kompany nhập viện cũng khiến Man City, đội bóng mà ông từng gắn bó 11 năm và đeo băng đội trưởng, lên tiếng động viên. CLB Anh gửi lời chúc cựu trung vệ người Bỉ sớm bình phục.

‘Hùm xám’ hiện dẫn đầu Bundesliga và chuẩn bị làm khách của Freiburg ở vòng đấu tiếp theo, lúc 23h30 ngày 25/10 (giờ Hà Nội).