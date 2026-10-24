HLV Bayern Munich ngã gục trên sân tập, phải nhập viện khẩn cấp

Theo Reuters, huấn luyện viên Vincent Kompany phải nhập viện sau khi gặp vấn đề về sức khỏe tại trung tâm huấn luyện của Bayern Munich hôm 23/10. Nhà cầm quân người Bỉ bất ngờ ngã gục khi đang theo dõi buổi tập của đội dự bị, khiến các nhân viên y tế phải nhanh chóng can thiệp.

Bayern Munich xác nhận Kompany bị nhiễm virus trong những ngày gần đây. Dù sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất, chiến lược gia 40 tuổi vẫn tiếp tục công việc huấn luyện và theo dõi tình hình các đội bóng thuộc CLB.

“Vincent Kompany cần được chăm sóc y tế sau khi ngã gục trong buổi tập của đội dự bị Bayern Munich. Huấn luyện viên trưởng đội một khi đó đang theo dõi buổi tập của đội hai”, Bayern Munich thông báo trên trang web chính thức.

Huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich. (Ảnh: AP)

Đội bóng nước Đức cho biết Kompany đang trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện tại bệnh viện và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Hiện CLB chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến ông ngã gục cũng như thời điểm có thể trở lại làm việc.

Trong thời gian Kompany vắng mặt, các trợ lý sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tập luyện và chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl, khẳng định sức khỏe của Kompany là ưu tiên hàng đầu của đội bóng.

“Sức khỏe của Vincent Kompany là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bayern Munich sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm ông ấy sớm bình phục”, ông Eberl chia sẻ.

“Vincent đang nhận được đầy đủ sự chăm sóc y tế và hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi sẽ dành cho ông ấy tất cả thời gian cần thiết để hồi phục. Toàn thể thành viên Bayern Munich đều chúc Vinnie nhanh chóng khỏe lại”, Giám đốc thể thao Bayern Munich nói thêm.

Đáng chú ý, Kompany vẫn trực tiếp chỉ đạo Bayern Munich trong cuộc đối đầu Arsenal dù đang bị nhiễm virus. Hai ngày sau trận đấu, ông tiếp tục xuất hiện tại trung tâm huấn luyện trước khi xảy ra sự cố sức khỏe.

Bayern Munich hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Đội bóng nước Đức vừa hòa Arsenal 2-2 trên sân nhà tại Champions League hôm 21/10. Theo lịch thi đấu, Bayern Munich sẽ làm khách trên sân Freiburg vào ngày 25/10.

Tuy nhiên, khả năng Kompany có mặt trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu này vẫn chưa được xác định. Ban lãnh đạo Bayern Munich khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để nhà cầm quân người Bỉ hồi phục hoàn toàn, thay vì gây áp lực buộc ông sớm trở lại công việc.