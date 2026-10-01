HLV Bangladesh: Đột nhiên bù giờ tới 7 phút để Indonesia ghi thêm bàn

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

"Khoảng 10 tới 15 phút cuối trận hơi lạ. Cảm giác như rất nhiều quyết định bất lợi chống lại tuyển Bangladesh. Ban đầu chỉ có 2 phút bù giờ, rồi đột nhiên thành 7. Sau khi tuyển Indonesia ghi bàn, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, có vẻ như họ được thêm thời gian để ghi thêm bàn. Đó là lý do chúng tôi hơi bất bình về một số quyết định của trọng tài. Nó không thay đổi kết quả, nhưng cảm giác không dễ chịu", HLV Dooley bày tỏ quan điểm sau trận đấu thuộc bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Trên sân Bung Karno, Jakarta, tuyển Indonesia ghi 2 bàn cuối ở các phút 90+6 và 90+7, tức lố thời gian bù giờ ban đầu 5 phút. Điều 7.3 trong bộ luật của Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) quy định: "Trọng tài có thể tăng thời gian bù giờ, nhưng không được giảm".

Tuyển Bangladesh thua đậm Indonesia trên sân nhà của "Đại bàng Garuda". Ảnh: Minh Chiến.

Theo luật, thời gian bù giờ có thể được gia tăng nếu có các tình huống như thay người, thẻ phạt, kiểm tra VAR, ăn mừng bàn thắng và các tác nhân bên ngoài. Trận này, tuyển Indonesia cần thắng đậm để đứng đầu bảng và giành vé vào chơi chung kết. Đội nhì bảng chỉ được đá trận tranh hạng ba.

"Tuyển Bangladesh đã lường trước. FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để chúng tôi học hỏi rất nhiều. Đây chính là bài học tốt thu được từ giải. Đôi khi bạn phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn để biết mình đang tụt hậu bao xa và cần làm gì để bắt kịp họ", HLV Dooley nói thêm.

"Bạn có thể thấy sự khác biệt về đội hình, chất lượng của họ từ khả năng chuyền, đỡ bóng tới thể hình. Tuyển Indonesia cao hơn Bangladesh từ 10 tới 20 cm. Mọi thứ khó khăn ngay từ đầu trận. Chúng tôi không thể gây áp lực ở giữa sân tốt như đã bàn bạc. Cầu thủ đứng lệch giữa các khoảng trống thay vì kèm sát, giúp đối thủ có cơ hội phối hợp. Hãy nhìn kỹ thuật cá nhân đáng kinh ngạc của tuyển Indonesia và họ đã tận dụng điều đó", cựu giám đốc kỹ thuật Thể Công - Viettel cho biết.

"Hơi thất vọng, nhưng tôi hài lòng ở hiệp 2 khi tuyển Bangladesh đứng vị trí và bịt khoảng trống cũng như theo người tốt hơn nhiều. Điều đó đã khiến tuyển Indonesia gặp khó khăn và chúng tôi duy trì được tinh thần chiến đấu", HLV Dooley cho hay.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận cuối ngày 1/10. Đồ họa: FIFA.

Minh Chiến - Nam Giang