HLV Arteta xúc động khi Arsenal chấm dứt 14 năm không thắng Liverpool trên sân khách

Kai Havertz trở thành người hùng của Arsenal khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu diễn ra vào tối qua.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa đặc biệt khi chỉ bốn ngày trước đó, Pháo thủ vừa phải nhận thất bại trước Fleetwood Town và bị loại khỏi Carabao Cup. Tuy nhiên, thay vì để cú sốc ấy ảnh hưởng đến tinh thần, thầy trò Arteta đã có màn đáp trả đầy mạnh mẽ trước một trong những đối thủ khó chơi nhất giải đấu.

Phát biểu với Sky Sports sau trận, Arteta bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò: "Tôi vô cùng tự hào. Đã 14 năm rồi, đó là một khoảng thời gian rất dài. Tôi chắc chắn rằng hôm nay chúng tôi đã khiến tất cả những người gắn bó với câu lạc bộ cảm thấy vô cùng tự hào.

Không chỉ bởi chiến thắng mà còn vì cách chúng tôi đạt được kết quả đó và tinh thần mà toàn đội đã thể hiện.

Kai Havertz trở thành người hùng của Arsenal. Ảnh: Getty Images

"Đặc biệt khi nhìn lại những gì xảy ra cách đây bốn ngày, khi chúng tôi thất bại và bị loại khỏi một giải đấu cúp trước đối thủ mà mọi người kỳ vọng Arsenal sẽ đánh bại. Đó chính là điều kỳ diệu của bóng đá. Môn thể thao này có thể đẩy bạn vào những hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng chỉ bốn ngày sau, bạn lại có cơ hội làm nên điều gì đó thực sự lịch sử. Và chúng tôi đã làm được".

Khi được hỏi chiến thắng tại Anfield có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân trên cương vị HLV trưởng, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đây chính là những thử thách mà ông luôn muốn chinh phục.

"Tôi vô cùng tự hào. Đây là điều bạn luôn muốn đạt được, là thử thách và sứ mệnh mà bạn muốn hoàn thành. Tôi đặc biệt thích thú khi chúng tôi có thể chinh phục một mục tiêu đã không thể đạt được trong nhiều năm. Điều tương tự cũng xảy ra với những chuyến làm khách trước Chelsea và Manchester United. Có thể đánh bại tất cả những đội bóng đó chính là mục tiêu, động lực và lý do khiến chúng tôi làm công việc này", Arteta chia sẻ.

Trả lời chương trình Match of the Day của BBC, Arteta cho rằng chiến thắng tại Anfield không chỉ dành cho các cầu thủ mà còn là món quà ý nghĩa đối với tất cả những người yêu mến và gắn bó với đội bóng.

"Chiến thắng này đặc biệt dành cho tất cả những người gắn bó với câu lạc bộ. Mười bốn năm không thể giành chiến thắng tại đây là một khoảng thời gian rất dài. Sau những ngày vừa qua, đặc biệt là thất bại trước Fleetwood, chúng tôi đã nói với nhau rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực, khát khao và niềm tin để toàn đội tiếp tục chinh phục những mục tiêu phía trước. Những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay thực sự đáng kinh ngạc", nhà cầm quân 44 tuổi cho biết.

HLV Arteta vui mừng khi Arsenal phá vỡ lời nguyền 14 năm. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh tinh thần thi đấu, Arteta cũng đánh giá cao khả năng tổ chức phòng ngự của Arsenal trước những pha phản công nguy hiểm từ Liverpool. Ông cho rằng đội chủ sân Anfield sở hữu khả năng chuyển trạng thái rất nhanh, có thể tạo ra cơ hội chỉ từ một tình huống phá bóng hoặc ném biên không tốt của đối phương.

"Bạn phải luôn sẵn sàng phản ứng ngay lập tức, đôi khi phải phòng ngự trong khoảng không gian rộng tới 60 mét, với bốn hoặc năm cầu thủ đối phương đang lao vào vòng cấm. Chúng tôi đã chuẩn bị và dành rất nhiều thời gian thảo luận về những tình huống như vậy. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để xử lý, có lúc tốt hơn, có lúc chưa hoàn hảo, nhưng toàn đội đã biết cách tạo ra những tình huống hỗn loạn theo cách của riêng mình".

Với ba điểm giành được tại Anfield, Arsenal tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu Premier League và nới rộng khoảng cách với đội xếp sau lên ba điểm. Dù vậy, Arteta không muốn các học trò quá sớm nghĩ đến cuộc đua vô địch. Ông nhấn mạnh toàn đội cần tận hưởng chiến thắng trước khi nhanh chóng hướng sự tập trung đến thử thách tiếp theo.