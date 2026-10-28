HLV Arteta phản ứng gắt với thần đồng 16 tuổi sau thẻ đỏ

Khoảnh khắc gây chú ý xảy ra ở phút 85 trận Arsenal gặp Fleetwood, thuộc vòng 4 Cup Liên đoàn Anh hôm 28/10 (giờ Hà Nội). Trong lúc 2 đội đang hòa 1-1, tiền vệ Max Dowman bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành động trả đũa đối phương.

Trước đó, cầu thủ Harrison Neal của Fleetwood có pha vào bóng quyết liệt với tài năng trẻ Arsenal gần đường biên. Bực tức vì bị phạm lỗi, Dowman lập tức tung chân đá trả đũa, khiến cầu thủ 2 đội lao vào xô xát.

Trọng tài Michael Salisbury không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc tiền vệ 16 tuổi rời sân. Dowman tỏ ra sững sờ trước quyết định này, nhưng điều khiến anh thêm khó xử lại đang chờ bên ngoài đường biên.

Tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal lĩnh thẻ đỏ trực tiếp tại Cup liên đoàn Anh. Ảnh: Getty

HLV Mikel Arteta nghiêm giọng trách mắng tiền vệ Max Dowman sau khi tài năng 16 tuổi nhận thẻ đỏ trong trận Arsenal gặp Fleetwood hôm 28/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Khi cầu thủ trẻ tiến về khu kỹ thuật, HLV Mikel Arteta nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy giận dữ, trước khi nghiêm giọng trách mắng học trò. Phản ứng gay gắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha lập tức gây tranh luận.

"Tôi thấy cách phản ứng này chẳng ổn chút nào", cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson bình luận trên Sky Sports.

Cựu cầu thủ Jobi McAnuff cũng không hài lòng: "Tôi không thích chút nào. Ông ấy đã mắng cậu ta một trận. Rõ ràng HLV Arteta rất tức giận với Dowman".

Đáng chú ý, bình luận viên Merson còn đặt câu hỏi về cách đối xử của nhà cầm quân người Tây Ban Nha với cầu thủ trẻ. "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy nếu người nhận thẻ đỏ là Viktor Gyokeres", cựu tiền vệ Arsenal nhận xét.

Sau trận, khi được hỏi liệu Max Dowman có rút ra bài học từ chiếc thẻ đỏ hay không, HLV Arteta chỉ trả lời ngắn gọn: "Có chứ, tất cả chúng ta đều học hỏi từ mọi chuyện".

Chiếc thẻ đỏ càng khiến ngày thi đấu của Arsenal trở nên đáng quên. Đội bóng của HLV Arteta không thể đánh bại Fleetwood, đối thủ đang đứng thứ 18 tại giải hạng Tư Anh, trong thời gian thi đấu chính thức.

Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút, Arsenal thua 3-5 trên chấm luân lưu, qua đó bị loại khỏi Cup Liên đoàn Anh.