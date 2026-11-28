Ngày 28/11, sau khi vòng bảng U17 World Cup 2026 khép lại, cựu HLV Arsene Wenger đã có những chia sẻ về chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời gửi lời động viên đến 16 đội tuyển không thể giành quyền đi tiếp.

U17 Việt Nam dừng chân sau vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Trên cương vị Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, chiến lược gia người Pháp đánh giá U17 World Cup 2026 đã có những bước tiến đáng kể về chuyên môn so với kỳ giải trước. Đồng thời, ông cũng dành lời khen cho nước chủ nhà Qatar về công tác chuẩn bị và tổ chức giải đấu.

“Một lần nữa, tôi xin cảm ơn chủ nhà Qatar vì tổ chức giải đấu hoàn hảo. Tôi thực sự biết ơn điều đó và muốn chúc mừng tất cả các bạn vì chất lượng của giải đấu. So với năm ngoái, trình độ chuyên môn đã được nâng lên một tầm cao mới”, HLV Arsene Wenger chia sẻ.

Đáng chú ý, nhà cầm quân từng dẫn dắt Arsenal cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi 16 đội tuyển phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng, trong đó có U17 Việt Nam. Theo đánh giá của ông, khoảng cách trình độ giữa các đội bị loại và những đội giành quyền đi tiếp không quá lớn. Vì vậy, những cầu thủ trẻ chưa đạt được kết quả như mong muốn cần tiếp tục nỗ lực để có cơ hội trở lại sân chơi thế giới.

“Tôi cảm thấy tiếc nuối cho 16 đội bóng phải dừng bước tại giải đấu. Khoảng cách trình độ của họ so với những đội bóng giành vé đi tiếp không nhiều. Tôi hy vọng họ sẽ lấy những gì đã thể hiện tại giải đấu làm động lực, trở về nhà với quyết tâm cải thiện bản thân để có thể góp mặt ở U17 World Cup một lần nữa”, HLV Wenger nhấn mạnh.

Những chia sẻ của chiến lược gia người Pháp được đưa ra trong bối cảnh U17 World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 32 đội tuyển giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Theo thể thức giải đấu, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau ba lượt trận, 24 đội đứng nhất và nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Trong số 16 đội phải dừng bước có U17 Việt Nam, đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup. Tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali.

Ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ gây bất ngờ khi sớm có bàn thắng dẫn trước Bỉ. Tuy nhiên, trước sức ép của nhà đương kim á quân châu Âu, U17 Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế và chấp nhận thất bại 2-3.

Sau đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội lần lượt cầm hòa New Zealand 3-3 và để thua Mali 0-2. Dù đứng thứ ba bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland không nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 32 đội.

Đánh giá về giai đoạn tiếp theo của U17 World Cup 2026, HLV Arsene Wenger cho rằng chất lượng chuyên môn của các trận đấu đã qua khiến việc dự đoán kết quả vòng loại trực tiếp trở nên khó khăn.

“Nhìn chung, chúng ta đã được chứng kiến chất lượng chuyên môn rất cao trong tất cả những trận đấu mà tôi theo dõi. Rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra ở các vòng đấu loại trực tiếp”, cựu HLV Arsenal nhận định. Theo lịch, vòng 32 đội U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12.