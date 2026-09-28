HLV Anthony Hudson: 'Thái Lan dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam'

HLV Anthony Hudson tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/9 tại sân Sri Jalak Harupat, Bandung (Indonesia).

HLV Anthony Hudson khẳng định sức mạnh của Thái Lan đã thay đổi so với ASEAN CUP. Ảnh: Siamsport.

Nhà cầm quân người Anh dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là tính kỷ luật và sự tổ chức trong lối chơi.

Theo ông Hudson, sức mạnh của Việt Nam không nằm ở một cá nhân cụ thể mà đến từ hệ thống vận hành đồng bộ.

“Tôi rất tôn trọng Việt Nam và HLV của họ. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng, lối chơi rõ ràng và hiệu quả”, HLV Hudson chia sẻ.

Thái Lan trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Đức Đồng.

Đội tuyển Việt Nam mạnh nhờ tính tổ chức

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đặc biệt đánh giá cao khả năng kiểm soát và thay đổi nhịp độ trận đấu của Việt Nam.

“Tôi nghĩ sức mạnh của Việt Nam nằm ở hệ thống. Họ rất kỷ luật, có tổ chức, lối chơi rõ ràng và có thể thay đổi nhịp độ trận đấu nhanh chóng.

Họ cũng có nền tảng thể lực tốt. Việt Nam vẫn là một đội bóng rất mạnh và là một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu”, ông Hudson nhận xét.

Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Hudson khẳng định Thái Lan đã chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng dốc toàn lực cho trận đấu.

Chiến thắng 4-0 ở ngày ra quân FIFA ASEAN CUP 2026 giúp Thái Lan thêm phần tự tin khi đối đầu với Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Ông cũng cho rằng những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều diễn ra hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Với lực lượng được đánh giá mạnh hơn, trận đấu ngày 29/9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến màn so tài đáng chú ý.

“Chúng tôi rất hào hứng với trận đấu này. Việt Nam là một đối thủ mạnh và chúng tôi tôn trọng ban huấn luyện của họ. Thái Lan sẽ dốc toàn lực để hướng tới chiến thắng”, HLV Anthony Hudson nhấn mạnh.