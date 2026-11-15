HLV Ancelotti chỉ trích trọng tài sau trận Brazil thua Nhật Bản

Tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ, khi Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhật Bản. Các cầu thủ Brazil cho rằng João Gomes bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng, nhưng trọng tài vẫn công nhận pha lập công sau khi tham khảo VAR. Phản ứng dữ dội khiến Ancelotti và tiền đạo Raphinha cùng nhận thẻ đỏ.

HLV Ancelotti và tiền đạo Raphinha cùng nhận thẻ đỏ. Ảnh: EPA

Giải thích về việc bị truất quyền chỉ đạo, Ancelotti cho biết trọng tài nói ông không kiểm soát được khu vực kỹ thuật khi nhiều cầu thủ Brazil tràn vào sân phản đối. Nhà cầm quân người Italy nhận định kết quả trận đấu chịu ảnh hưởng từ công tác trọng tài, đồng thời cho rằng đây là trận đấu đẳng cấp cao nhưng trọng tài chưa có đủ kinh nghiệm để điều hành.

Không chỉ Ancelotti, Raphinha cũng công khai bày tỏ sự bất bình. Cầu thủ này xin lỗi vì phản ứng dẫn đến thẻ đỏ, nhưng cho rằng trọng tài đã mắc nhiều sai sót, từ tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Nhật Bản, pha bóng Brazil đòi phạt đền đến bàn thắng quyết định. Anh cho rằng những vấn đề trong công tác điều hành không thể bị bỏ qua.

*Trong trận đấu với Đan Mạch ngày 14/11 tại sân Estádio Municipal de Braga đánh dấu lần đầu tiên Bồ Đào Nha thi đấu sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia hôm 5/11.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đồng loạt mặc áo số 7 nhằm tri ân Ronaldo. Ảnh: FPF.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của cựu đội trưởng, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã tổ chức một nghi thức tri ân đầy cảm xúc.

Theo đó khi xuất hiện trước trận, toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha đồng loạt mặc áo số 7 có in tên Ronaldo sau lưng. Ban huấn luyện và các thành viên trong ban lãnh đạo đội tuyển cũng tham gia hoạt động này.

Tuy nhiên ở trận đấu này, Bồ Đào Nha để thua đậm trên sân nhà với tỉ số 1-4. Trận thua đậm ngay tại Braga đã chấm dứt chuỗi toàn thắng của huấn luyện viên Jorge Jesus, nhưng Seleccao châu Âu vẫn dẫn đầu bảng A4 với 12 điểm sau 5 trận, hơn Đan Mạch 3 điểm, đội xếp thứ 2.