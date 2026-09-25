HIU khai giảng năm học 2026-2027, kết nối nhiều thế hệ sinh viên

Buổi lễ với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị đối tác, cơ sở thực hành, cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên cùng gần 1.000 sinh viên tại hội trường Beethoven và các phòng vệ tinh.

Lễ khai giảng năm học mới trở thành điểm gặp gỡ, kết nối nhiều thế hệ sinh viên và cựu sinh viên HIU

Từ những người trở về đến thế hệ vừa bắt đầu

Đáng chú ý, lễ khai giảng kết nối nhiều thế hệ sinh viên HIU, từ những cựu sinh viên đã trưởng thành trong nghề nghiệp đến các sinh viên đang theo học. Nổi bật là BS Phạm Đức Lương - Thủ khoa khóa 20, thuộc khóa bác sĩ đầu tiên của HIU; BS Đinh Bùi Bảo Chung - Cựu sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt, hiện theo học bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TP.HCM; Lê Phước Đạt - Cựu sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Á vương Mister HIU 2024.

Không chỉ hiện diện trong vai trò khách mời, các thế hệ sinh viên HIU còn trực tiếp góp phần tạo nên chương trình. Cựu sinh viên Nguyễn Tiên Khánh Tuyền đảm nhiệm vai trò MC, trong khi sinh viên Trần Tấn Bảo – Quán quân The Next Artist, sáng tác và trình bày ca khúc “Tễu mở hội” mở đầu lễ khai giảng.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc HIU Hospital trao thưởng cho các thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2026

Nếu các cựu sinh viên mang đến câu chuyện về hành trình sau giảng đường, thì ở đầu bên kia là những tân sinh viên vừa bắt đầu những năm tháng đại học tại HIU.

Tại lễ khai giảng, nhà trường vinh danh 11 thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2026. Trong đó, Lâm Gia Minh - Tân sinh viên Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, là thủ khoa cấp trường nhận phần thưởng 30 triệu đồng. Các thủ khoa cấp khoa nhận 20 triệu đồng mỗi sinh viên, nâng tổng giá trị khen thưởng dành cho nhóm thủ khoa lên 230 triệu đồng.

HIU khen thưởng các sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026

Cùng với việc chào đón thế hệ mới, HIU cũng ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong năm học 2025-2026. Hơn 2.000 sinh viên được khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện và những đóng góp cho hoạt động chung của nhà trường. Các tập thể lớp tiêu biểu cùng sinh viên quốc tế đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương tại lễ khai giảng năm nay.

Đại diện tân sinh viên khóa 2026, Phạm Gia Kỳ - Thủ khoa đầu vào ngành Y khoa, chia sẻ về những kỳ vọng và hành trình phía trước tại HIU

Đại diện tân sinh viên khóa 2026, Phạm Gia Kỳ - Thủ khoa đầu vào ngành Y khoa, cho biết sau những ngày đầu làm quen với môi trường đại học, em càng tin tưởng vào lựa chọn của mình. Với một ngành học nhiều thử thách, Gia Kỳ xác định bản thân cần sẵn sàng trải nghiệm và kiên trì với con đường đã chọn.

“Đối với em, tuổi trẻ không phải là biết trước được tương lai, mà là dám bước về phía trước và không sợ khó khăn”, Gia Kỳ chia sẻ.

Mở rộng hành trình học tập từ giảng đường đến thực tế

Bước vào năm học mới, HIU tiếp tục mở rộng môi trường đào tạo và thực hành cho sinh viên.

PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó hiệu trưởng HIU, báo cáo kết quả năm học 2025-2026 và phương hướng năm học 2026-2027

Báo cáo kết quả năm học 2025-2026 và phương hướng năm học 2026-2027, PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó hiệu trưởng HIU, cho biết trường hiện tổ chức 40 chương trình đào tạo đại học và 25 chương trình sau đại học.

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường công bố hơn 400 bài báo, trong đó có 100 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus.

Theo PGS.TS Lê Khắc Cường, hai dấu mốc đáng chú ý là việc trường tiếp nhận một bệnh viện mang tên trường, phục vụ đào tạo theo mô hình Viện - Trường, đồng thời đưa cơ sở 120 Hòa Bình vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Song song với việc mở rộng cơ sở đào tạo, HIU tiếp tục tăng cường mạng lưới đơn vị liên kết nhằm tạo thêm điều kiện để sinh viên học tập, thực hành và tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế.

Thượng tá Phan Quang Toản - Phó giám đốc Bệnh viện 30.4, Bộ Công an, phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Quang Toản - Phó giám đốc Bệnh viện 30.4, Bộ Công An chia sẻ: Sinh viên HIU khi thực hành tại Bệnh viện 30.4 được tiếp cận các trường hợp bệnh lý thực tế, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp. Trong năm học 2026-2027, bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập và thực hành lâm sàng.”

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại HIU thêm sôi nổi với các gian hàng của khoa, CLB cùng nhiều hoạt động giao lưu sinh viên