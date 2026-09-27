Hitler có sát hại cháu gái? Hồ sơ mới hé lộ bí ẩn 95 năm

Cháu gái Hitler, Angela ‘Geli’ Raubal (ảnh) được phát hiện tử vong với một phát đạn ở ngực trong căn hộ của Hitler tại Munich vào tháng 9/1931. Ảnh: Bild

Các tài liệu lưu trữ mới được phát hiện đang đặt ra câu hỏi liệu Adolf Hitler có liên quan đến cái chết của người cháu gái hay không. Angela “Geli” Raubal qua đời trong căn hộ của Hitler tại Munich năm 1931 và cái chết của bà khi đó được chính thức kết luận là tự sát.

Angela “Geli” Raubal, 23 tuổi, được phát hiện đã chết với một vết đạn ở ngực trong căn hộ của Hitler tại Munich vào tháng 9/1931. Khẩu súng được xác định thuộc về Hitler. Trùm Đức Quốc xã sau này được cho là có mối quan hệ đặc biệt gần gũi và mang tính kiểm soát với người cháu gái trẻ.

Trong 95 năm qua, người ta vẫn chấp nhận thông tin rằng thi thể Raubal được phát hiện ngày 19/9, theo ngày tháng được ghi trong hồ sơ điều tra của cảnh sát Munich. Sáng hôm đó, Georg Winter, người hầu riêng của Hitler, được cho là đã phá cửa phòng Raubal vì cánh cửa bị khóa từ bên trong và phát hiện thi thể bà nằm trên sàn - theo hồ sơ cảnh sát Munich.

Các tài liệu chính thức cho thấy Hitler - khi đó đang ngày càng nổi tiếng nhưng chưa giành được quyền lực tại Đức - đã rời Munich để tới Nuremberg vào chiều hôm trước. Mốc thời gian này được xem là bằng chứng cho hắn không thể liên quan đến cái chết của Raubal.

Tuy nhiên, nhà sử học Đức Harold Sandner cho biết ông đã phát hiện một mục trong sổ đăng ký khai tử chính thức của Munich, ghi thời điểm phát hiện thi thể Raubal là 10 giờ 15 phút sáng 18/9/1931. Hai thông báo về cái chết được tìm thấy trong các kho lưu trữ cũng ghi ngày này.

Nếu những tài liệu trên là xác thực, cái chết của Raubal xảy ra sớm hơn khoảng 24 giờ so với nhận định trước đây, và như vậy Hitler đã có mặt tại Munich vào thời điểm thi thể nạn nhân được phát hiện. Hồ sơ chính thức cho thấy Hitler chỉ rời thành phố để tới Nuremberg vào chiều 18/9.

Nhà sử học Sandner cho rằng sự mâu thuẫn giữa các hồ sơ có thể là dấu hiệu của một vụ che giấu cái chết, với sự tham gia của những quan chức cảnh sát có thiện cảm với đảng Quốc xã. Những phát hiện này lần đầu được công bố trên tạp chí Đức Der Spiegel và sẽ được trình bày chi tiết trong cuốn sách sắp xuất bản của ông, có tựa đề "The Death of Angela ‘Geli’ Raubal: Suicide or Foul Play?" (Cái chết của Angela “Geli” Raubal: Tự sát hay án mạng?).

Thomas Weber, chuyên gia về Đức Quốc xã và giảng viên lịch sử tại Đại học Aberdeen, cho biết Sandner - người ông quen biết nhiều năm - đã trình bày những phát hiện này với ông và ông tin rằng các tài liệu có độ tin cậy.

Ông Weber nói với truyền thông Mỹ rằng ban đầu ông tiếp cận những phát hiện này với sự hoài nghi, nhưng sau khi xem xét, ông cho rằng các tài liệu mới dường như làm lung lay nghiêm trọng trình tự thời gian về cái chết của Raubal.

“Nếu giả định những bản sao tài liệu mà Sandner chia sẻ với tôi là xác thực - và tôi không có lý do để nghi ngờ điều đó - thì có vẻ rõ ràng rằng Raubal tử vong sớm hơn một ngày so với nhận định của chúng ta trong gần một thế kỷ qua, và do đó Hitler vẫn ở Munich khi bà qua đời”, chuyên gia Weber nói.

Ông cho rằng việc có tới ba tài liệu mới được phát hiện đều ghi ngày 18/9 khiến khả năng đây chỉ là một lỗi hành chính trở nên khó thuyết phục.

Tuy nhiên, ông Weber vẫn thận trọng trước việc đi đến kết luận rằng điều này đồng nghĩa với việc Hitler đã sát hại cháu gái.

Theo ông, Đức Quốc xã khi đó có thể có những lý do khác để muốn che giấu những gì đã xảy ra. Đảng Quốc xã đang tìm cách giành sự ủng hộ của các lực lượng cánh hữu chính thống, trong khi Hitler muốn xây dựng hình ảnh bản thân “vì lý do bầu cử như hiện thân của sự đáng tin cậy và phẩm hạnh”. Theo Weber, bất kỳ vụ bê bối nào cũng có thể gây tổn hại cho hình ảnh đó.

Cái chết phủ bóng huyền thoại

Raubal là con gái của Angela Hammitzsch, người chị cùng cha khác mẹ của Hitler. Bà sống gần Hitler trong nhiều năm khi mẹ làm quản gia cho ông, trước khi chuyển tới căn hộ của Hitler ở Munich vào năm 1929.

Nhiều nhà sử học cho rằng Hitler bị cuốn hút bởi Raubal và hành vi của hắn đối với người cháu gái ngày càng mang tính kiểm soát, chiếm hữu. Một số người cho rằng mối quan hệ giữa hai người có thể đã mang tính tình dục, song giả thuyết này vẫn gây tranh cãi. Hitler được cho là đã kiểm soát đáng kể cuộc sống của Raubal.

Những đồn đoán xung quanh mối quan hệ này rất đa dạng. Có giả thuyết cho rằng Hitler bị ám ảnh không lành mạnh với Raubal; thậm chí có giả thuyết cho rằng ông sát hại bà vì ghen tuông khi bà muốn rời xa ông hoặc dành tình cảm cho một người khác.

Tuy nhiên, chuyên gia Weber cho biết ông khó tin rằng mối quan hệ giữa Hitler và Raubal có tính loạn luân, dù những hành vi của Hitler cho thấy ông có một “mối liên kết sâu sắc” với người cháu gái.

Không lâu trước khi Raubal qua đời, Hitler và người cháu gái được cho là đã tranh cãi về mong muốn rời Munich để tới Vienna theo đuổi việc học âm nhạc của bà.

Những hồ sơ mới được phát hiện chưa giải đáp bí ẩn về cái chết của Raubal. Tuy nhiên, chúng làm sống lại những câu hỏi đã tồn tại gần một thế kỷ về chính xác những gì xảy ra bên trong căn hộ của Hitler tại Munich vào ngày người cháu gái hắn qua đời.