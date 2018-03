Hit tại Sing My Song chưa 'nguội', Phạm Hoàng Duy lại 'cướp tim' fan cùng MV mới

Thêm một ca khúc cực mùi mẫn nối dài chuỗi ballad từ Phạm Hoàng Duy vừa được lên sóng.

Mới đây, Phạm Hoàng Duy cùng Viva Music giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc tựa đề Không đổi thay. Tiếp tục khai thác sở trưởng ballad, ca khúc do chính học trò Lê Minh Sơn tại Sing My Song sáng tác hứa hẹn “lấy nước mắt” người nghe qua những câu hát như thủ thỉ: “Vì tình yêu kia quá lớn, anh biết anh chưa hề quên em… Phải làm sao đây em hỡi, để có em trong vòng tay trọn vẹn đắm say. Hãy đến đây cùng anh, nắm tay để mình bước qua cơn mê này…“.

Hình ảnh Phạm Hoàng Duy trong MV mới.

Những hồi ức về tình yêu được khắc họa đầy chân thành trong Không đổi thay.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Phạm Hoàng Duy cho biết: “Duy sáng tác ca khúc này khi ở Đà Lạt. Một buổi sáng thật buồn với trời mù sương và thưa thớt người qua lại. Ca khúc hoàn thành trong 1 giờ đồng hồ. Nội dung xoay quanh sự thủy chung, một lòng một da với người yêu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra“.

MV được thực hiện suốt 24 tiếng liên tục. Dù áp lực thời gian tuy nhiên e-kip vẫn cùng động viên nhau để có được 1 sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu nhất. Nói về kỷ niệm thực hiện Không đổi thay, Hoàng Duy cho biết đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Phương Titi (nữ chính). “Mình cực kì ngại ngùng và không hề biết diễn sao cho như 1 cặp tình nhân. Phải tập đi tập lại rất nhiều lần, may sao mọi thứ đều đã suôn sẻ“.

Phương Titi thì chia sẻ kỷ niệm “dở khóc dở cười” với MV lần này. Cụ thể, vai nữ chính có cảnh tắm mưa khiến cô nàng dầm mưa nhân tạo mấy tiếng đồng hồ liên tiếp. “Quay xong MV cũng là lúc mà chân tay mình mất hết cảm giác luôn vì lạnh” - nữ chính MV hào hứng bày tỏ.

Phạm Hoàng Duy vừa trở lại sóng truyền hình với hình ảnh chàng thí sinh đa tài tại Sing My Song. Anh chàng đã trở thành một “mẩu” quan trọng của Team Lê Minh Sơn sau khi ghi dấu ấn với ca khúc đầy cảm xúc Con tha thứ cho mẹ.

