Hình tượng Nguyễn Trung Trực trên sân khấu

Tiết mục ca múa Anh hùng Nguyễn Trung Trực đem lại ấn tượng cho người xem.

Hào khí lịch sử trên sân khấu

Sân khấu mở ra trong tiếng gió, tiếng sóng biển cùng tiếng trống lễ chuyển dần sang nhịp trống trận. Lời dẫn cất lên “Có những con người sinh ra từ đất, lớn lên cùng sông nước...”. Từ không gian ấy, Nguyễn Trung Trực xuất hiện như một người con gắn với đất, sông nước và những năm tháng Nam Bộ trong khói lửa chiến tranh.

Các dấu mốc cuộc đời ông được chuyển thành hình ảnh áo bà ba, khăn rằn, mái chèo, gươm giáo, đội hình nghĩa quân, sông nước và thuyền chiến. Ở tiết mục “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, các lớp múa dồn dập như một cuộc xuất quân, khi mở rộng thành những lớp sóng.

Trích đoạn Nguyễn Trung Trực - cảnh pháp trường luôn là phân cảnh cao trào, lấy đi nhiều nước mắt và để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người xem.

Điểm nhấn ấn tượng là câu nói bất hủ: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” vang lên đúng điểm chuyển của tiết mục, làm bật lên khí chất kiên cường của vị thủ lĩnh nghĩa quân. Cách dàn dựng đưa nhân vật ra khỏi khuôn khổ của một câu chuyện lịch sử, Nguyễn Trung Trực trở thành một hình tượng gắn với đất, biển và ký ức của người dân Nam Bộ.

Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật.

“Trước đây, em biết Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực qua sách báo, lời kể. Lần này, được xem các tiết mục dàn dựng lại trên sân khấu giúp giới trẻ chúng em dễ tiếp nhận và cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị lịch sử”, em Huỳnh Vĩnh Thái, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ.

Dòng chảy nối liền quá khứ và hiện tại

Từ hình tượng vị anh hùng chống ngoại xâm, chương trình mở rộng sang mạch cảm xúc về sự phát triển của vùng đất An Giang hôm nay. Ngôn ngữ dàn dựng tạo sự chuyển tiếp tự nhiên từ hình ảnh nghĩa quân xông trận đến không gian đô thị hiện đại và thế hệ trẻ. Những dòng sông, biển, núi, đồng quê, đô thị và thế hệ trẻ lần lượt xuất hiện.

Chương trình nghệ thuật không chỉ thu hút người lớn tuổi mà còn có trẻ nhỏ đến xem.

Dù nhân vật lịch sử không còn xuất hiện trực tiếp trong từng tiết mục, nhưng tinh thần xuyên suốt vẫn được giữ vững: Đó là tình yêu quê hương và trách nhiệm với nơi mình được sinh ra. Sự chuyển tiếp từ hình ảnh nghĩa quân xông trận đến không gian thành phố hiện đại và thế hệ trẻ cho thấy ý đồ nghệ thuật rõ ràng: Lịch sử không dừng lại ở quá khứ mà luôn chảy cùng nhịp sống hôm nay.

Tiết mục An Giang - Tình sông nghĩa biển, ca khúc trữ tình, hào hùng, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người và truyền thống yêu nước của vùng đất phương Nam.

Đặc biệt, qua tiết mục “Đất nước vươn mình”, hình ảnh các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer cùng xuất hiện, tạo nên một lát cắt về sự đa dạng văn hóa và nét đẹp đoàn kết của vùng đất An Giang. Cách dàn dựng tạo sự kết nối bằng mạch cảm xúc tự nhiên, từ lòng yêu nước của thế hệ đi trước đến khát vọng xây dựng quê hương của con người hôm nay.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là một bài học lịch sử được nhắc lại, mà còn là niềm tự hào về dòng chảy lịch sử, văn hóa đang tiếp nối trên quê hương An Giang.