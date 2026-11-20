Robert Pattinson được chọn vào vai James Bond trong bối cảnh thương hiệu 007 bước sang giai đoạn mới, với chủ sở hữu và đạo diễn đều thay đổi.

Bên cạnh câu chuyện nhân vật, phong cách thời trang của điệp viên này cũng đứng trước khả năng được làm mới, kéo theo cuộc cạnh tranh giữa các hãng đồng hồ, trang phục và phụ kiện xa xỉ, theo The New York Times.

Omega, Dior định hình phong cách 007

James Bond không chỉ được nhận diện qua những nhiệm vụ nguy hiểm, đồ bơi, đồng hồ và những món phụ kiện xa xỉ cũng trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh của điệp viên 007. Qua nhiều thế hệ diễn viên, các thương hiệu đồng hành với Bond vừa góp phần xây dựng phong cách nhân vật, vừa thu được lợi ích thương mại đáng kể.

Thông tin Robert Pattinson trở thành James Bond tiếp theo lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về những thương hiệu chuẩn bị xuất hiện trong phim. Bức ảnh công bố nam diễn viên trong bộ tuxedo, hai tay cầm súng, thoạt nhìn không có gì bất thường. Tuy nhiên, chi tiết khiến cộng đồng yêu đồng hồ chú ý là cổ tay Pattinson không đeo cỗ máy thời gian nào.

Trước đó, hai diễn viên Pierce Brosnan và Daniel Craig đều gắn liền với đồng hồ Omega trong các bộ phim về Bond. Hãng đồng hồ Thụy Sĩ cũng phát triển dòng sản phẩm riêng lấy cảm hứng từ nhân vật này. Jean-Claude Biver, cựu CEO Omega, từng cho biết chi 2 triệu USD để có được mối quan hệ hợp tác với thương hiệu 007, theo Vogue.

Hình ảnh Robert Pattinson để trống cổ tay khi vào vai James Bond thu hút sự quan tâm của cộng đồng thời trang. Ảnh: Jaap Buitendijk.

Vì vậy, hình ảnh Pattinson không đeo đồng hồ khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu Omega có tiếp tục đồng hành với Bond hay không. Theo một nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận, các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc những vị trí thương hiệu trong phim mới vẫn có thể được thương lượng lại.

Thực tế, phong cách của James Bond vốn thay đổi theo từng diễn viên và ekip sáng tạo. Sean Connery mặc suit của thợ may Anthony Sinclair tại London (Anh). Roger Moore chọn trang phục được thiết kế bởi các nhà may Anh như Cyril Castle và Douglas Hayward. Đến thời Pierce Brosnan, nhà thiết kế phục trang Lindy Hemming đưa thương hiệu Brioni vào tủ đồ của Bond, tạo nên hình ảnh mang hơi hướm châu Âu hơn.

Daniel Craig tiếp tục thay đổi diện mạo nhân vật với những bộ suit Tom Ford ôm sát cơ thể. Áo sơ mi của Bond cũng chuyển từ Turnbull & Asser sang Tom Ford. Trong Casino Royale, Craig xuất hiện từ mặt nước với bộ đồ bơi La Perla, trước khi chuyển sang quần bơi Orlebar Brown ở các phần phim sau. Nhân vật của anh còn mặc nội y Sunspel.

Những thay đổi này cho thấy trang phục của Bond không bị cố định bởi một thương hiệu duy nhất. Mỗi thế hệ có thể xây dựng diện mạo riêng trong khuôn khổ hình ảnh quen thuộc của nhân vật, tùy thuộc vào lựa chọn của diễn viên, đạo diễn và nhà thiết kế phục trang.

Daniel Craig đeo đồng hồ Omega khi xây dựng hình tượng điệp viên 007. Ảnh: Francois Duhamel/Columbia Pictures.

Cuộc cạnh tranh mới trong kỷ nguyên Robert Pattinson

Ngoài yếu tố sáng tạo, hợp đồng quảng cáo cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho các hãng phim. Skyfall (2012) được cho là góp phần bù đắp khoảng 1/3 chi phí sản xuất, tương đương 45 triệu USD, thông qua các thỏa thuận quảng cáo và đặt sản phẩm. Những thương hiệu tham gia không chỉ giới hạn ở thời trang, mà còn đến từ ngành đồ uống và thiết bị điện tử.

Trong khi đó, thị trường đại sứ thương hiệu dần thay đổi. Một diễn viên có danh tiếng thường nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Pattinson cũng có những hợp đồng riêng với Dior trong lĩnh vực thời trang và Jaeger-LeCoultre trong ngành đồng hồ.

Tuy nhiên, hợp đồng đại sứ cá nhân thường không đồng nghĩa với việc nhân vật do diễn viên đảm nhận phải sử dụng sản phẩm của thương hiệu đó. Chẳng hạn, Jennifer Lawrence là đại sứ Dior, song không mặc trang phục của hãng trong phần lớn phim mà cô tham gia. Nicole Kidman là đại sứ Chanel, nhưng cũng không gắn toàn bộ tủ đồ của nhân vật với thương hiệu này.

Dù vậy, sở thích cá nhân của diễn viên vẫn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn phục trang. Pattinson vốn có phong cách riêng trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ và đời thường. Jonathan Anderson, Giám đốc sáng tạo của Dior, cũng từng tham gia thiết kế phục trang cho các phim Challengers, Queer và Artificial với đạo diễn Luca Guadagnino. Anderson vì thế cũng có khả năng góp phần định hình diện mạo mới cho Bond.

Robert Pattinson là đại sứ thương hiệu Dior. Ảnh: Dior.

Một điểm đáng chú ý khác là hợp đồng đồng hồ hiện tại của Pattinson với Jaeger-LeCoultre có thể khiến anh khó trở thành gương mặt đại diện Omega như Brosnan và Craig. Điều này phần nào làm giảm sức hấp dẫn của một thỏa thuận với Omega, đồng thời mở cơ hội cho các thương hiệu đồng hồ khác.

Cuộc cạnh tranh cũng không chỉ xoay quanh suit hay đồng hồ. Kính mắt, khuy măng sét và tất đều có thể trở thành vị trí quảng bá trong phim. Remmert van Braam, nhà sáng lập Bond Lifestyle, website chuyên về thời trang James Bond, nhận định rằng loạt phim là “mỏ vàng” cho hoạt động tiếp thị trong thời gian dài. Ông cho rằng quy mô hợp tác khó tăng thêm nhiều, nhưng chắc chắn không giảm.

Các thỏa thuận có nhiều hình thức. Không phải thương hiệu nào xuất hiện trong phim cũng trả tiền để được quảng bá. Một số hãng cung cấp trang phục miễn phí, trong khi những hợp đồng khác đi kèm chiến dịch tiếp thị hỗ trợ bộ phim. Theo một lãnh đạo tham gia đấu thầu quảng cáo sản phẩm trong phim đầu tiên của Pattinson, mức đề nghị có thể phải lên đến hàng triệu USD.

Sự tham gia của Amazon MGM Studios với tư cách chủ sở hữu mới còn mở ra một khả năng thương mại khác. Amazon vốn có hệ thống bán lẻ riêng. Remmert van Braam đặt giả thuyết rằng sau khi phim ra mắt, khán giả có thể xem tác phẩm trên Prime Video và mua trực tiếp sản phẩm xuất hiện trên màn hình.