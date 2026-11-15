Hình thành văn hóa tôn trọng quyền con người trong toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hình thành văn hóa tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: CP

Bồi dưỡng kỹ năng tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong thực thi công vụ

Theo đó, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 2199/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học viện, trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường thuộc lực lượng vũ trang triển khai giáo dục quyền con người bằng hình thức tích hợp, lồng ghép hoặc xây dựng học phần, môn học, chuyên đề phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và yêu cầu thực tiễn...

Đối với cán bộ, công chức, viên chức,tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quyền con người, quyền công dân và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định, thực thi chính sách, quản trị nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc bồi dưỡng được tích hợp trong các chương trình hiện hành, không làm phát sinh chứng chỉ hoặc điều kiện mới.

Bồi dưỡng kỹ năng tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong thực thi công vụ; kỹ năng giải trình, đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; truyền thông, xử lý tình huống và các vấn đề quyền con người trong môi trường thực và môi trường số, phù hợp với chức năng, vị trí việc làm.

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền; nâng cao kỹ năng truyền thông, đối thoại và xử lý các vấn đề xã hội liên quan đến quyền con người.

Đối với xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức công dân và hiểu biết về quyền con người cho người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo; người có tín ngưỡng, tôn giáo và các nhóm dễ bị tổn thương...

Mọi người dân có ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Đề án cũng đặt tầm nhìn đến năm 2045, đối với hệ thống giáo dục quốc dân, đó là xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, chất lượng, hội nhập quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở chất lượng nội dung, phương pháp giáo dục, đội ngũ, khả năng tiếp cận và hiệu quả giáo dục; bảo đảm giáo dục quyền con người trở thành nội dung xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở, kết nối, liên thông giữa chương trình, học liệu, nền tảng, dữ liệu và các chủ thể tham gia; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận tri thức về quyền con người một cách thuận lợi, bình đẳng và hiệu quả, gắn với học tập suốt đời...

Đối với xã hội, hình thành văn hóa tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong toàn xã hội; xây dựng môi trường xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Mọi người dân có ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm xã hội, đạo đức công dân và năng lực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng quyền con người; nâng cao năng lực của xã hội trong nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền; củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.