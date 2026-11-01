Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hình thành và hoàn thiện mạng lưới 17 cơ sở giết mổ động vật tập trung phục vụ liên xã, liên phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy mô chăn nuôi, nhu cầu giết mổ và định hướng phát triển của từng vùng.

Việc hoàn thiện mạng lưới cơ sở giết mổ động vật nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại - Ảnh: N.L.M

Phấn đấu 70-80% tổng số gia súc và 80-90% tổng số gia cầm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh được giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung đáp ứng điều kiện theo quy định. 100% cơ sở giết mổ động vật tập trung được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định; từng bước chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Đồng thời xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh; từng bước ứng dụng công nghệ số, triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật phục vụ quản lý hoạt động giết mổ.

Định hướng đến năm 2035, hoàn thiện mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh theo mô hình phục vụ liên xã, liên phường, đặc khu; bảo đảm đáp ứng nhu cầu giết mổ, khai thác hiệu quả công suất, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Cơ bản chấm dứt hoạt động giết mổ động vật nhỏ lẻ tại các địa bàn đã có cơ sở giết mổ động vật tập trung đáp ứng nhu cầu; 100% hoạt động giết mổ tại các cơ sở tập trung được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định.

Theo lộ trình, năm 2027, tỉnh dự kiến nâng cấp 3 cơ sở giết mổ tập trung hiện có tại phường Đồng Thuận và các xã Quảng Ninh, Minh Hóa. Năm 2028, tiếp tục kêu gọi đầu tư 6 cơ sở tại các xã, phường: Nam Hải Lăng, Cồn Tiên, Hướng Hiệp, Tân Thành, Quảng Trị, Đông Hà; năm 2029 triển khai đầu tư 8 cơ sở còn lại tại các xã: Vĩnh Linh, Khe Sanh, Cam Hồng, Lệ Ninh, Phong Nha, Nam Trạch, Quảng Trạch và Đồng Lê.

Cùng với mở rộng hệ thống tập trung, các xã, phường, đặc khu ở tỉnh Quảng Trị sẽ rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát và từng bước chấm dứt hoạt động của những điểm nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện tại khu vực đã có cơ sở tập trung đáp ứng yêu cầu đề ra.