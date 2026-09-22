Hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao gần 1.300 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, với diện tích gần 47ha tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm - Food - Feed – Fertilizer (Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng).

Lễ khởi công dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, địa phương đang tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, tuần hoàn; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Vì thế, dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Dự án có diện tích gần 47h tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đưa vào hoạt động, tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ là một trung tâm nghiên cứu, thực nghiệm, đào tạo và sản xuất, dự án còn hướng tới trở thành một mô hình mẫu dẫn dắt kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; kết nối các chuỗi giá trị của Quế Lâm; góp phần kiến tạo một nền nông nghiệp sinh thái, xanh, bền vững cho tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, tuần hoàn.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học.

Đồng thời, dự án cũng sẽ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, từng bước phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F, với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị chú trọng xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống người nông dân một cách bền vững.

Đây cũng là minh chứng sinh động, cụ thể cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Mô hình 4F cơ bản đáp ứng yêu cầu của nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hình thành chu trình khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm; trong đó phụ phẩm, chất thải của quá trình sản xuất được thu gom, xử lý, tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các khâu tiếp theo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút và động thổ khởi công dự án.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ. Ảnh phối cảnh.

Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu doanh nghiệp cùng với người dân nghiên cứu kỹ thị trường; xây dựng công khai, minh bạch các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Trong quá trình đó, yếu tố tiên quyết để tạo dựng niềm tin và phát triển bền vững là sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh. Mục tiêu quan trọng hướng đến là cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức kiến tạo nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và bền vững.

Ngày 22/9, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ khởi công dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng. Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Thanh Vĩnh khẳng định, trong 15 tháng đầu, dự án sẽ tập trung triển khai các hạng mục chính gồm nhà điều hành, khu vực lưu trú, nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược.