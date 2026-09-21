Hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng cho học sinh

“Sau giải trình, điều quan trọng nhất không chỉ là Bộ trưởng đã trả lời như thế nào, mà là các cam kết sẽ được thực hiện đến đâu, trong thời hạn nào và đem lại chuyển biến cụ thể gì cho người học, nhà giáo và toàn xã hội”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong sau phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.