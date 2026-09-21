Hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng cho học sinh
Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam đã được trang bị kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi và giao lưu với chuyên gia. Không chỉ tiếp nhận kiến thức, các em còn được thực hành những cách sử dụng năng lượng tiết kiệm ngay từ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hinh-thanh-thoi-quen-tiet-kiem-nang-luong-cho-hoc-sinh-418667.htm