ĐBP - Giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học là bước quan trọng để hình thành ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền được gắn với kỹ năng thực hành và những nguy cơ thường gặp trong đời sống, hướng tới xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn, tự giác từ tuổi học đường.

Mới đây, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Điện Biên tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và an ninh mạng cho hơn 400 học sinh, sinh viên. Bên cạnh phổ biến những quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, chương trình còn hướng dẫn, thực hành kỹ năng lái xe an toàn, phân tích các tình huống có thể phát sinh khi lưu thông. Cách truyền đạt này giúp người học hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật, đồng thời nâng cao khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống nhằm phòng tránh tai nạn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn sinh viên Trường Cao đẳng Điện Biên thực hành kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn.

Em Vàng A Trai, lớp K39 A12, hệ trung cấp công nghệ thông tin chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn những nguy cơ khi tham gia giao thông. Phần hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn rất hữu ích, bởi khi gặp tình huống bất ngờ, nếu thiếu bình tĩnh và kỹ năng xử lý thì dễ xảy ra tai nạn. Em nghĩ mỗi người phải biết bảo vệ mình và tôn trọng sự an toàn của người khác.

Tại Trường THPT Điện Biên Phủ, nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền cho 1.319 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ những tình huống thực tế, cán bộ cảnh sát giao thông phân tích các hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ và xử lý khi tham gia giao thông. Những hệ lụy của tai nạn cũng được đề cập, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Em Nguyễn Ngọc Anh, lớp 11C2 chia sẻ: Có những hành vi tưởng nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Em hiểu rằng chấp hành luật giao thông phải xuất phát từ ý thức của mình, kể cả khi không có ai kiểm tra, nhắc nhở. Em cũng cần có trách nhiệm hơn và nhắc bạn bè cùng thực hiện.

Qua kiểm tra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Nèn, xã Nậm Nèn và Trạm Cảnh sát giao thông Tuần Giáo, lực lượng chức năng phát hiện 17 xe đạp điện tự ý lắp thêm bình ắc quy, thu giữ 3 thiết bị kích tốc độ và bình ắc quy tự chế; các trường hợp được xử lý theo quy định. Việc tự ý cải tạo phương tiện nhằm tăng tốc độ có thể khiến hệ thống phanh, điện và khả năng vận hành không còn phù hợp với thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực tế này cho thấy, bên cạnh trang bị kiến thức, việc giáo dục ý thức tự giác và quản lý phương tiện học sinh sử dụng cần được quan tâm thường xuyên.

Để kiến thức pháp luật chuyển thành hành vi, sự giáo dục, nhắc nhở phải được duy trì trong sinh hoạt học đường và gia đình. Việc chấp hành quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm, không tự ý cải tạo xe cần trở thành ý thức thường trực của mỗi học sinh, thay vì chỉ được ghi nhớ trong những buổi ngoại khóa.

Thầy Phạm Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Điện Biên Phủ cho biết: Điều nhà trường quan tâm là sau mỗi buổi tuyên truyền, học sinh có thực sự hiểu và vận dụng kiến thức đã tiếp thu hay không. Giáo dục an toàn giao thông cần được duy trì thường xuyên, gắn với nền nếp học đường và phối hợp chặt chẽ với gia đình. Khi các em tự giác chấp hành, đó mới là kết quả có ý nghĩa lâu dài.

Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại các trường học và cụm dân cư, thu hút trên 75 nghìn lượt người tham dự. Đại tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Với học sinh, sinh viên, tuyên truyền pháp luật phải gắn với trang bị kỹ năng và hình thành ý thức tự giác. Chúng tôi chú trọng nội dung thiết thực để các em biết nhận diện, phòng tránh nguy cơ; đồng thời tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục, nhà trường và gia đình nhằm phòng ngừa vi phạm từ lứa tuổi học đường.

Xây dựng văn hóa giao thông trong học đường là quá trình giáo dục lâu dài, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi ý thức tôn trọng pháp luật trở thành thói quen, mỗi học sinh, sinh viên sẽ biết trân trọng sự an toàn của bản thân và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Đó cũng là nền tảng hình thành thế hệ công dân có ý thức, ứng xử văn minh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nhân ái.