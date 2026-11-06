Hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao cho trẻ

Đây là thực trạng đã và đang diễn ra hằng ngày, phổ biến trong môi trường học đường mà bất kỳ gia đình, nhà trường nào cũng có thể nhận ra qua quá trình học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh và con em mình. Trẻ em lứa tuổi học đường khi mắc các bệnh về cong vẹo cột sống không chỉ đơn thuần bị gù lưng, bị lệch vai… ảnh hưởng đến thể chất, thể trạng, tâm lý sau này, mà trong một số trường hợp nếu điều trị bằng cách đeo đai, uống thuốc, tập vật lý trị liệu không hiệu quả, các bác sĩ còn phải chỉ định phẫu thuật. Lúc này, chi phí điều trị bệnh sẽ cao và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của trẻ.

Thực tế, thời gian qua, đặt trọng tâm là phát triển bền vững, thúc đẩy an sinh xã hội, đảm bảo học sinh phát triển toàn diện, nhất là chăm lo sức khỏe học đường, tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt. Ngành giáo dục luôn chú trọng truyền thông về sức khỏe học đường, đẩy mạnh các môn học giáo dục thể chất cùng các hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao thể lực, hình thành thói quen vận động cho học sinh…

Tuy nhiên, để phòng bệnh cột sống, nâng cao thể lực, thể trạng cho trẻ, bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, cần sự quan tâm phối hợp của gia đình trong việc chăm lo, giáo dục, định hướng thói quen tốt cho con em mình ngay từ nhỏ. Cha mẹ cần xếp lịch cố định trong ngày, trong tuần để con có thể vận động, luyện tập thể dục thể thao, đến hồ bơi, hay phòng tập…; cần xem điều này là quan trọng không kém những buổi học thêm, những giờ giải trí. Theo các bác sĩ, tập xà đơn, bơi lội… là những môn thể thao rất tốt cho mọi người nói chung và những người cần điều trị các bệnh về cột sống nói riêng nhằm phòng ngừa các bệnh về cột sống và cải thiện đáng kể tình trạng bệnh cột sống thể nhẹ, hạn chế can thiệp phẫu thuật.

Luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, mỗi tuần - điều tưởng như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật, kiên trì để hình thành thói quen tốt cho trẻ.