Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Thượng Ninh.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Ngay từ sáng sớm, Trạm Y tế Vĩnh Yên đã có đông người dân đến tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tại các bàn khám, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc khẩn trương thực hiện các bước kiểm tra, thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe phù hợp. Không chỉ được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, người dân còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với cán bộ y tế về những vấn đề cần lưu ý trong sinh hoạt, dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh tật.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ quy chế phối hợp giữa UBND xã Tây Đô và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô Hà Văn Lương cho biết: Trước khi triển khai chương trình, địa phương đã chỉ đạo các thôn phối hợp với trạm y tế rà soát đối tượng, thông báo để người dân chủ động sắp xếp thời gian đến khám. Qua đó, bà con được kiểm tra sức khỏe thuận tiện ngay tại địa phương, đồng thời có thêm kiến thức để theo dõi, chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Đây cũng là điều kiện để từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, người dân thôn Vĩnh Quang, chia sẻ: “Trước đây, tôi thường chỉ đi khám khi cảm thấy trong người có vấn đề, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa được thực hiện thường xuyên. Tham gia chương trình tại địa phương, tôi thấy rất thuận tiện, vừa biết thêm về tình trạng sức khỏe của bản thân vừa được cán bộ y tế tư vấn những điều cần lưu ý trong ăn uống, sinh hoạt để chủ động phòng bệnh”.

Tại xã Thượng Ninh, hoạt động khám sức khỏe định kỳ được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa. Trong đợt này có hơn 800 người dân được khám các chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; phụ nữ được khám sản phụ khoa. Các xét nghiệm máu, nước tiểu, glucose máu và chụp X-quang ngực được thực hiện theo đối tượng và chỉ định chuyên môn.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc CDC tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Khám sức khỏe định kỳ cho người dân là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý, nhất là những bệnh có diễn biến âm thầm, từ đó tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị kịp thời. Thông qua chương trình, không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe mà còn từng bước cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ sức khỏe, tạo cơ sở cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Thực tế, không ít người vẫn giữ thói quen chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường. Trong khi đó, nhiều bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch có thể tiến triển âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Việc không kiểm tra sức khỏe thường xuyên khiến bệnh có nguy cơ được phát hiện muộn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Thông qua các đợt khám sức khỏe tại cộng đồng, người dân có điều kiện đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện những yếu tố nguy cơ để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở chuyên môn khi cần thiết. Những kiến thức về dinh dưỡng, vận động, chế độ sinh hoạt cũng giúp mỗi người điều chỉnh thói quen, hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Kết quả khám còn là cơ sở để y tế cơ sở cập nhật thông tin, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân. Qua đó, trạm y tế có thể chủ động hơn trong công tác tư vấn, chăm sóc, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm có nguy cơ cao.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các địa phương là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh mở rộng hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe; đồng thời cập nhật, quản lý thông tin sức khỏe để theo dõi, chăm sóc người dân phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cùng với nỗ lực của ngành y tế, việc hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ đòi hỏi sự thay đổi từ chính mỗi người dân. Mỗi người cần chủ động kiểm tra sức khỏe, thực hiện chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi việc theo dõi sức khỏe được duy trì thường xuyên, bệnh tật có thể được phát hiện sớm, các yếu tố nguy cơ được kiểm soát tốt hơn, góp phần giảm gánh nặng điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.