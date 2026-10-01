Hình thành thêm 2 nút giao trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TP Huế

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với TP Huế có chiều dài tuyến hơn 98km, trong đó đoạn qua Quảng Trị có chiều dài 36km và qua TP Huế có chiều dài hơn 62km. Giai đoạn đầu, dự án đã đầu tư nút giao ở Tỉnh lộ 9 ở phường Phong Điền và nút giao cầu Tuần ở phường Kinh Long.

Video: Hình thành thêm 2 nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Huế.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, ở nút giao Tỉnh lộ 16 ở phường Hương Trà, tại Km65+300 dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn nhà thầu đang tăng tốc thi công, sau khi địa phương tháo gỡ, bàn giao toàn bộ mặt bằng. Trên công trường, nhà thầu đã thi công hoàn thành mố M1, M2 và 4 mố trụ… dự kiến đầu tháng 10/2026 sẽ triển khai lao dầm…

Nút giao Tỉnh lộ 12B ở phường Kim Long, tại Km72+370 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khoan cọc nhồi, đổ mố trụ, bóc phong hóa đường dẫn… những khu vực địa phương đã bàn giao mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án.

Ông Lê Viết Thuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải cho hay, dự án triển khai ảnh hưởng đến 5 hộ dân, đến ngày 29/9 hộ dân cuối cùng mới di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Đến nay, nhà thầu thi công hoàn thành mố M1, M2 và 4 mố trụ, hệ thống dầm… Tiến tới sẽ lao dầm thi công bản mặt cầu, lan can và triển khai bóc phong hóa, đào đắp nền đường dẫn và các hạng mục tiếp theo.

Cầu vượt nút giao Tỉnh lộ 16 thuộc Km65+300 dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng mức hơn 60 tỷ đồng, còn phần đường dẫn nằm trong gói dự án. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 tới.

Ông Nguyễn Tiến Khánh, tư vấn trưởng gói thầu XL2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật xây dựng Hồng Hà thông tin, thi công nút giao Tỉnh lộ 12B, tại Km72+370 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bị vướng các lô cốt nên đã điều chỉnh thiết kế. Giải pháp thiết kế được đề xuất xây dựng cầu vượt 4 nhịp, nhà thầu đang tập trung thi công khoan cọc nhồi, dầm đúc cơ bản gần xong. Tiến độ đến này đạt hơn 20% khối lượng công việc.

Nút giao Tỉnh lộ 12B, tại Km72+370 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hạng mục này phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trao đổi với ông Chu Văn Long, Giám đốc Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho hay, mặt bằng nút giao Tỉnh lộ 16 đã được địa phương bàn giao 100% mặt bằng sạch. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B mới bàn giao cho nhà thầu thi công được khoảng 54/59ha đạt hơn 90%, còn vướng hơn 5ha.

Cụ thể, còn tồn tại 37 hộ liên quan đến tái định cư, đến nay đã chi trả đền bù được 22/37 hộ, nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Vị trí nút giao Tỉnh lộ 12B chưa di dời hạ tầng đoạn từ xưởng gỗ đến cổng làng Xước Dũ, điện chiếu sáng vị trí từ đường Văn Thánh đến đường Tránh TP Huế.

Theo đó, chủ đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương tích cực vào cuộc, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc mặt bằng tại các nút giao tỉnh lộ 12B để bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) có tổng chiều dài gần 99km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị) và điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế). Công trình được khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Tuyến đường này được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh...