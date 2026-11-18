Đây cũng là bước đi cụ thể của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong thực hiện đề án Xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Học sinh Hải Phòng được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, hiện đại.

Bồi đắp lý tưởng

Đề án xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo là bước cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc thù của thành phố.

Theo mục tiêu của đề án, học sinh được bảo đảm cơ hội tiếp cận các điều kiện học tập tốt, được phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, sức khỏe và trách nhiệm công dân. Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng, phát huy năng lực sáng tạo và hình thành những công dân có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước. Thông qua mô hình, thành phố hướng tới đổi mới đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, từ cơ sở vật chất, hạ tầng số, năng lực đội ngũ đến phương pháp tổ chức hoạt động dạy và học. Trong đó, quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu, dạy học phát triển phẩm chất và năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hạnh phúc được xác định là những định hướng quan trọng.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, tìm hiểu lịch sử đất nước qua chương trình “Mỗi lá cờ - Triệu trái tim”.

Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng là một trong những đơn vị triển khai mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa". Bà Trịnh Thu Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 1.631 học sinh. Cùng với trang bị kiến thức, kỹ năng làm chủ công nghệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, trường đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho các em học sinh. Mục tiêu của nhà trường là hình thành thế hệ học sinh vừa có năng lực số, khả năng hội nhập, vừa biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Những mục tiêu này đã được cụ thể hóa qua chương trình “Mỗi lá cờ - Triệu trái tim” do Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền phát động nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Tham gia chương trình, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thêm cảm phục, ghi nhớ những hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước để giành lại độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C10 cho biết, thông qua các thước phim tư liệu, các hoạt động thiết kế tranh và những câu chuyện lịch sử, các em học sinh đã hiểu hơn ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc để từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Em Nghiêm Vũ Phương Linh, học sinh lớp 7C10, bày tỏ: "Hoạt động giúp em hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc; qua đó, các bạn và em nỗ lực hơn trong học tập để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước và xây dựng đất nước phát triển, sánh vai cùng bạn bè thế giới".

Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú là ngôi trường hàng đầu của Hải Phòng trong đào tạo nhân tài của thành phố và đất nước. Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú cho biết, hơn 20 năm qua, nhà trường liên tục có học sinh đạt giải quốc tế và khu vực. Những tấm huy chương vàng, bạc, đồng quý giá tại các kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học... cùng hơn 2.400 giải Học sinh giỏi Quốc gia đã chứng minh cho chất lượng giáo dục mũi nhọn xuất sắc của nhà trường. Không chỉ mạnh ở các môn văn hóa, học sinh Trần Phú hôm nay còn khẳng định bản sắc riêng: năng động, sáng tạo, dẫn đầu trong các phong trào nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật và thể thao. Các em đang lớn lên thành những công dân toàn cầu toàn diện, sở hữu kỹ năng mềm vững vàng để sẵn sàng hội nhập.

Làm chủ kỹ năng số

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là cơ sở tiên phong triển khai giáo dục STEM tại Hải Phòng.

Năm học 2026-2027, Hải Phòng có hơn 1,1 triệu học sinh các cấp học. Từ nhà trường, các em được bồi dưỡng lý tưởng cùng kiến thức, kỹ năng thiết yếu của học sinh kỷ nguyên số. Ở tất cả các cấp học, học sinh đều được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng là ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của thành phố Hải Phòng. Theo bà Đỗ Thị Bích Ly, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nhà trường đã triển khai giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy từ năm 2020. Điểm nổi bật trong cách làm của nhà trường là đưa công nghệ vào những hoạt động học tập gần gũi, giúp học sinh chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang chủ động sáng tạo. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên về AI, STEM học sinh đã biết lập trình AI nhận diện khuôn mặt, giọng nói, ứng dụng vào điểm danh, điều khiển mở cửa. Các môn học như Lịch sử, Toán học cũng được đổi mới bằng công nghệ số, tăng tính trực quan và tương tác.

Bà Đỗ Thị Bích Ly cho biết, chuyển đổi số không chỉ là đưa thiết bị công nghệ vào lớp học mà quan trọng hơn là đổi mới phương pháp dạy và học. Nhà trường khuyến khích giáo viên sáng tạo, thiết kế các hoạt động để học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành, giải quyết vấn đề và tạo ra sản phẩm công nghệ, qua đó, các em hình thành tư duy số, năng lực sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng lập trình robot nhận diện gương mặt.

Tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Vĩnh Bảo, Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích giáo viên, học sinh ứng dụng công nghệ số, giáo dục STEM. Theo đại diện Ban Giám hiệu, nhà trường luôn khuyến khích giáo viên, học sinh tiếp cận giáo dục STEM xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn để tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo ra các sản phẩm có ích cho cộng đồng. Nhờ đó, học sinh nhà trường đã có nhiều sáng kiến sáng tạo, điển hình như dự án “Công tắc xoay thông minh - Tiết kiệm điện năng” của hai học sinh Trịnh Quang Tú và Trịnh Doãn An Nguyên, lớp 9A10. Từ thực tế lãng phí điện trong lớp học và gia đình, các em đã biết tận dụng linh kiện cũ, kết hợp kiến thức vật lý, lập trình và công nghệ cảm biến để chế tạo một sản phẩm có khả năng tự động điều khiển hệ thống chiếu sáng, góp phần tiết kiệm hơn 56% điện năng trong điều kiện thử nghiệm. Sáng kiến này giúp các em hình thành tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề và ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sáng tạo tới các bạn học sinh khác.

Theo ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, giáo dục STEM đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong đổi mới giáo của thành phố. Việc triển khai STEM đã góp phần chuyển từ phương pháp truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh. Nhiều nhà trường chủ động ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robotics vào dạy học, tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, thực hành và từng bước làm chủ công nghệ. Trong năm học 2026-2027, 100% trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã triển khai giáo dục STEM.

Học sinh Trường Tiểu học An Khánh, xã An Khánh học lập trình.

Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã nêu rõ "Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục nên những con người như thế nào". Và tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng, ngày 15/11 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp đã nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định, cùng cả nước, Hải Phòng đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của đổi mới mô hình phát triển với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính. Trung ương, Chính phủ và thành phố đã có những chủ trương, quyết sách chiến lược. Thành phố xác định ưu tiên nguồn lực, khẩn trương xây dựng Hải Phòng trở thành một trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Để đạt mục tiêu này, một trong những nội dung Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh là cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức Đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục. Các cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục công lập là trụ cột. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động đổi mới mô hình và phương thức giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ và tin học.