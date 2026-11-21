Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố xác định ô nhiễm môi trường là một trong 5 “điểm nghẽn” đang được tập trung nguồn lực để từng bước giải quyết, khắc phục.

Bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, được triển khai đến từng xã, phường, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hướng tới hình thành nếp sống xanh, văn minh trên toàn Thủ đô.

Giải pháp then chốt và mang tính bền vững của thành phố là chuyển dần từ xử lý tình thế sang kiểm soát chặt chẽ nguồn thải phát sinh, đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát từ cơ sở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cụ thể, thành phố đang triển khai Vùng phát thải thấp, đẩy nhanh việc xây dựng các dự án thu gom, xử lý nước thải và cải thiện các lưu vực sông. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 52%; khoảng 83% chất thải rắn được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp giảm còn khoảng 17%.

Bên cạnh đó, 126 xã, phường đã chia sẻ dữ liệu định vị, camera giám sát hành trình các phương tiện thu gom, vận chuyển rác... Nhiều xã, phường đã thành lập trung tâm camera giám sát phục vụ giải quyết 5 điểm nghẽn, trong đó có giám sát về bảo vệ môi trường. Việc thí điểm phương tiện bay không người lái (UAV), xử phạt qua hình ảnh và giám sát theo thời gian thực đã từng bước chuyển phương thức quản lý từ kiểm tra thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ trong bảo vệ môi trường.

Song song với giải pháp đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng quản lý chất thải, các xã, phường gắn việc tuyên truyền sâu rộng với thực hành thường xuyên, có kiểm tra và kết quả cụ thể đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở mỗi khu dân cư.

Đặc biệt, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư, chợ và không gian công cộng ngày càng đi vào thực chất, không hô hào chung chung. Việc thu gom, phân loại rác cơ bản thực hiện đúng quy định, từng bước hình thành nếp sống xanh, văn minh trong các cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Để chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang kiểm soát, giải quyết căn cơ nguồn gây ô nhiễm, thành phố đề cao vai trò của cộng đồng dân cư và mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo trong Chương trình phối hợp “Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026-2030” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điểm nhấn xuyên suốt trong nội dung chương trình là đề cao vai trò của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Các hành động thiết thực mỗi người cần chung tay thực hiện hằng ngày là: Phân loại chất thải tại nguồn; giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; không xả rác, nước thải chưa qua xử lý, không đốt rác, rơm rạ; sử dụng tiết kiệm nước, năng lượng, thực phẩm; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Trong đó, phân loại chất thải (chất thải hữu cơ, vô cơ và rác tái chế) đã được pháp luật quy định, cần hình thành thói quen trong mỗi người và từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Mỗi người cần nhận thức việc bảo vệ môi trường sống ngày càng tốt hơn, tươi xanh và sạch đẹp hơn không thể là những hành động đơn lẻ hay bột phát, mà cần kiên trì hình thành thói quen tốt hằng ngày. Sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân sẽ quyết định sức sống và hiệu quả lâu dài của chương trình chung tay xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần xác định nhiệm vụ: Không thể xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp chỉ bằng những đợt ra quân ngắn hạn mà cần bảo đảm tính xuyên suốt, là quá trình không ngừng nghỉ và phải có chuyển biến ngày càng tốt hơn.

Đáng chú ý, trong chương trình phối hợp “Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026-2030”, thành phố xây dựng, duy trì và nhân rộng 3 mô hình bảo vệ môi trường, gồm: “Bữa ăn xanh - trường học xanh”; “Nhà hàng không khói, thực phẩm đường phố văn minh”; “Hồ, ao, sông, kênh, mương xanh - sạch - đẹp”.

Hiện thực hóa các mô hình này chính là hành động thiết thực của mỗi người nhằm chung tay xây dựng nếp sống xanh, văn minh trong mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm phong trào hay mô hình trên giấy, mà là để không khí Thủ đô trong lành hơn, nguồn nước sạch hơn, đường phố và khu dân cư sạch đẹp hơn; người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh và đáng sống hơn”.

Xây dựng nếp sống xanh, văn minh là yêu cầu trong quản lý đô thị, giữ gìn cảnh quan và cũng là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, tương lai phát triển bền vững của Thủ đô. Việc làm ý nghĩa này sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô nói riêng và Việt Nam phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.