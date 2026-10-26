Hình thành nếp sống văn minh đô thị

Ngày 21/10/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 390/KH-UBND để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm Luật Phát triển đô thị được tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị xuất phát từ thói quen lâu năm như dựng xe lên vỉa hè “cho nhanh”, bày hàng ra sát mép đường “cho dễ bán” và nghĩ “ai cũng làm, sao mình không làm”. Chính những thói quen ấy tạo ra sự tùy tiện, khiến những đợt chỉnh trang đô thị chỉ tác dụng trong thời gian ngắn.

Cuối tuần trước, trong đợt kiểm tra công tác duy trì trật tự đô thị các tuyến đường trên địa bàn, lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Cùng thời gian, phường Bắc Giang cũng triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong sử dụng lòng đường, vỉa hè. Với phương châm thực hiện là “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, địa phương tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường và nếp sống đô thị… theo hướng “làm đến đâu gọn đến đó”.

Điểm chung của 2 địa phương là bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân, lực lượng chức năng còn kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tăng cường phối hợp duy trì trật tự ổn định và ngăn ngừa nguy cơ tái lấn chiếm.

Một đô thị hiện đại khó có thể gọn gàng, ngăn nắp nếu vỉa hè vẫn bị biến thành nơi buôn bán riêng và sự tùy tiện vẫn còn tái diễn. Trật tự đô thị chỉ thực sự bền vững khi việc nhường lại không gian chung hay một vỉa hè thông thoáng trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân và thói quen sinh hoạt của cả cộng đồng. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trật tự đô thị, các khu vực đô thị, nhất là các phường trung tâm như Bắc Giang, Kinh Bắc, Võ Cường, Từ Sơn… cần phải xây dựng những tuyến phố kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Theo đó, các địa phương cần lập kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiêu chí xây dựng tuyến phố kiểu mẫu; phân công trách nhiệm, yêu cầu các tổ dân phố cam kết thực hiện và tổ chức kiểm tra định kỳ trên từng tuyến đường.

Để xây dựng những đô thị đáng sống, đậm đà bản sắc văn hóa, điều cần thiết là phải chuyển hóa từ nhận thức thành thói quen, nếp sống của cư dân đô thị. Bởi một tuyến phố sạch, đẹp, vỉa hè gọn gàng ngoài nâng chất lượng cuộc sống còn góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, xanh, thông minh và giữ gìn bản sắc Kinh Bắc.