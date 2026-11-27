Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố; cùng sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhằm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh đã mở ra không gian liên kết rõ nét.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Theo đó, Đà Nẵng là cực tăng trưởng du lịch quốc gia, giữ vai trò hạt nhân của vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; khu vực động lực Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng kết nối các di sản thế giới trong nước với quốc tế, gắn kết các sản phẩm du lịch văn hóa với du lịch đô thị và nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái.

Khu vực động lực Khánh Hòa-Lâm Đồng thúc đẩy phát triển du lịch trên cơ sở tăng cường liên kết theo hướng đông-tây giữa khu vực Tây Nguyên và khu vực Duyên hải; đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở kết nối giữa du lịch nghỉ dưỡng núi với nghỉ dưỡng biển, văn hóa vùng đồng bằng với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Các doanh nghiệp tham gia tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Để thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển du lịch, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác giữa các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng phối hợp thiết kế xây dựng các hành trình du lịch kết nối chuỗi di sản, đô thị, biển đảo với cao nguyên và đại ngàn; phát triển sản phẩm du lịch đêm, du lịch nông nghiệp, thể thao, chăm sóc sức khỏe gắn với mua sắm để tăng chi tiêu của du khách.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các chiến dịch quảng bá chung tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế; phát huy hiệu quả truyền thông số và các đoàn Famtrip gắn với chuỗi sự kiện, lễ hội của từng địa phương để tạo lý do du khách đến, lưu trú lâu hơn và quay trở lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Nhấn mạnh thành phố Đà Nẵng xác định liên kết vùng là giải pháp quan trọng để mỗi địa phương phát huy lợi thế và cùng tạo ra những chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn nêu rõ, liên kết vùng cần tầm nhìn chung và sự phối hợp chặt chẽ.

"Mỗi địa phương phát huy thế mạnh của mình, cùng thống nhất định hướng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia xây dựng sản phẩm liên vùng", ông Phạm Trường Sơn nói.

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, để các thỏa thuận được ký kết tại hội nghị chuyển hóa thành những sản phẩm cụ thể, các địa phương cần hướng tới liên kết bằng sản phẩm, xúc tiến bằng dữ liệu và tăng trưởng bằng chất lượng, phát triển bằng trách nhiệm và đổi mới sáng tạo.

Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng: "Lâm Đồng có lợi thế về tài nguyên, Đà Nẵng có vai trò trung tâm kết nối, các địa phương trong vùng có những giá trị bổ trợ vô cùng đặc sắc. Nếu biết kết nối đúng sản phẩm, đúng thị trường, đúng phương thức và dựa trên dữ liệu, chúng ta có thể hình thành một không gian du lịch liên vùng có sức cạnh tranh cao và có nhiều cơ hội để phát triển từng điểm đến, hoạt động riêng lẻ để trở thành một vùng động lực phát triển du lịch".

Các doanh nghiệp tham gia tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Trong khuôn khổ của hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng với Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng và các địa phương; lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng với doanh nghiệp du lịch các địa phương.