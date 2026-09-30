Hình thành hệ thống dữ liệu số, bảo tàng số về lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức ngày 30/9, tại Hà Nội.

Tiến sĩ Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, trí thức nói chung và trí thức trong lĩnh vực khoa học lịch sử nói riêng là vốn quý của xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, phát huy vai trò của trí thức lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử của dân tộc ta. Do đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Hội với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới cao hơn.

Để phát huy hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng đề nghị, thời gian tới Hội cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, củng cố tổ chức, tập hợp rộng rãi hơn hội viên, các nhà khoa học để sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu, làm rõ hơn nữa những chứng lý lịch sử góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ đất nước...; tiếp tục làm tốt chức năng tư vấn, phản biện, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trong cả nước và trong từng địa phương nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, Hội cần tăng cường các hoạt động quốc tế, trao đổi thông tin, tư liệu lịch sử, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu lịch sử, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giới sử học trên thế giới trong việc xây dựng hình ảnh chân thật về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để Hội vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, vừa tích cực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII cho biết, trong nhiệm kỳ VII (2015-2026), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ về tổ chức, hội viên và đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong đó, hàng trăm cuộc hội thảo khoa học, nhiều đầu sách, kỷ yếu hội thảo được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các Hội địa phương, chi hội trực thuộc thực hiện, xuất bản, trong đó có thể kể đến như: Năm 2017, Hội xuất bản Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ”, 10 tập, khoảng gần 9.000 trang cùng với 2 tập “Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển” khoảng 1.400 trang là những công trình phục vụ có giá trị cho việc xác định chủ quyền vùng đất Nam Bộ của nước ta; biên soạn thành công bộ Lịch sử Việt Nam mang tính chất quốc sử gồm 30 tập theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Bản thảo Lịch sử Việt Nam gồm 27.000 trang đã nghiệm thu cấp Nhà nước đạt chất lượng tốt. Năm 2019, Hội biên soạn và xuất bản tập sách “Nghiên cứu và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” 550 trang. Năm 2025, Hội xuất bản bộ sách về “Nghiên cứu chủ quyền quốc gia, lãnh thổ theo định hướng tiếp cận toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam”.…

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 58 đồng chí. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim khẳng định, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức và hoạt động của Hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, thông tin điều hành, cơ sở dữ liệu sử học và phổ biến tri thức lịch sử; tăng cường kết nối giữa Trung ương Hội với các Hội, Chi hội thành viên trên môi trường số... Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục các mối quan hệ quốc tế của Hội và của giới sử học Việt Nam, mở rộng sự giao lưu và hội nhập của nền sử học Việt Nam với nền sử học thế giới, tăng thêm các nguồn thông tin khoa học cho Hội và giới sử học nước. Song song đó, Hội sẽ chủ động phát huy hơn nữa chức năng giám định, tư vấn và phản biện của Hội, đáp ứng nhu cầu của Nhà nước và xã hội; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ các hoạt động sử học, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.