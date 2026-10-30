Hình thành hệ thống chỉ tiêu giám sát việc quản lý tài chính, tài sản công phục vụ hoạt động kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo tại cuộc họp.

Hỗ trợ thiết thực hoạt động kiểm toán

Dẫn Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP), Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các chỉ tiêu thống kê theo lĩnh vực quản lý. Vấn đề đặt ra hiện nay là KTNN cần làm gì để khai thác hiệu quả hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các ngành cho hoạt động kiểm toán?

“Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, Luật KTNN, KTNN cần khẩn trương xây dựng hệ thống dữ liệu, chỉ tiêu thống kê các ngành, lĩnh vực để phục vụ hoạt động kiểm toán” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý chỉ tập trung khai thác các chỉ tiêu của các lĩnh vực kinh tế, các đối tượng có phạm vi, quy mô rộng.

Đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách KTNN thông tin về Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách KTNN đã thông tin về một số nội dung Thông tư quy định về cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN (gọi chung là Thông tư).

Đến nay, Vụ đã xây dựng Dự thảo Thông tư theo hướng các nội dung chỉ mang tính nguyên tắc, không quy định cụ thể danh mục tài liệu/dữ liệu các đơn vị phải cung cấp. “Sau khi Thông tư ban hành, các đơn vị kiểm toán có trách nhiệm lập đề xuất yêu cầu về danh mục dữ liệu cần cung cấp phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định” - lãnh đạo Vụ Chính sách KTNN cho biết.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị cho biết, hiện nay, KTNN cũng đã ký quy chế phối hợp với một số Bộ, ngành, trong đó có nội dung chia sẻ dữ liệu để phục vụ hoạt động kiểm toán; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến cách thức cung cấp thông tin, danh mục tài liệu, thời gian cung cấp…

Các ý kiến cũng cho rằng, cần rà soát, đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho vấn đề kết nối dữ liệu để hỗ trợ hiệu quả hoạt động kiểm toán, nhưng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, cũng như tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các ý kiến đề nghị các đơn vị kiểm toán chuyên ngành, khu vực cần chủ động, trách nhiệm trong việc lựa chọn thông tin, dữ liệu để tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn phạm vi, đối tượng thu thập thông tin cho thống nhất, khả thi, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kiểm toán.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Huy Thông cho biết, để đảm bảo hệ thống chỉ tiêu giám sát đối với các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công được đúng mục đích, phát huy hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị kiểm toán chuyên ngành, khu vực trong việc lựa chọn thông tin, dữ liệu để tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Về hạ tầng thông tin, ông Thông cho biết, trong năm 2026, KTNN sẽ hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng thông tin, phục vụ cho hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Khẩn trương xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát đối với các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, KTNN phải khẩn trương xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát đối với các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, từ đó có biện pháp cảnh báo, cũng như lựa chọn để kiểm toán đối với các đơn vị có mức độ nguy cơ rủi ro cao (dựa trên quy định pháp luật được KTNN cụ thể hóa thành các tiêu chí đánh giá phù hợp). Điều quan trọng là cần có hệ thống dữ liệu được kết nối, cập nhật định kỳ.

“Trên cơ sở hệ thống dữ liệu tập trung về các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị kiểm toán sẽ khai thác, phân tích, từ đó giúp giảm thời gian, công sức trước khi tiến hành kiểm toán” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Dẫn chứng từ lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý KTNN chuyên ngành IV cần nắm bắt các thông tin, dữ liệu, các báo cáo thống kê của ngành xây dựng để phân loại, đưa vào hệ thống dữ liệu chung của Ngành, phục vụ cho hoạt động giám sát, đánh giá và hỗ trợ hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu đơn vị được giao chủ trì xây dựng Thông tư và đơn vị có liên quan cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, trong bối cảnh số hóa, KTNN cần làm việc với các Bộ, ngành để hình thành kênh trao đổi, kết nối dữ liệu, khai thác dữ liệu số (trừ lĩnh vực nhạy cảm, cơ mật).

“Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát đối với các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công của KTNN cần tránh làm phát sinh thêm thủ tục, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị" - Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng của Ngành, khối lượng công việc lớn, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu đơn vị được giao chủ trì xây dựng Thông tư và đơn vị có liên quan cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán./.