Hình thành hệ sinh thái rèn nghề cho sinh viên ngành khoa học giáo dục

Lần đầu có sinh viên góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bố trí xe và vé để thầy cô, sinh viên đến Hải Phòng cổ vũ Phạm Lê Ái Linh. Cô Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, cùng gia đình và bạn bè cũng có mặt tại Quảng trường biển Dragon Beach, Hải Phòng để tiếp sức cho nữ sinh.