Hình thành hệ sinh thái rèn nghề cho sinh viên ngành khoa học giáo dục
Ngày 10-10, tại Hà Nội, Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình “Đồng hành cùng tân sinh viên, kết nối hệ sinh thái rèn nghề”. Chương trình hướng tới kết nối cơ sở đào tạo với chuyên gia, đơn vị thực hành và nhà tuyển dụng, giúp sinh viên định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/hinh-thanh-he-sinh-thai-ren-nghe-cho-sinh-vien-nganh-khoa-hoc-giao-duc-64680