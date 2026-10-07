Hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời linh hoạt, dễ tiếp cận

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng hoa và quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Tham dự chương trình, về phía Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có ông Triệu Tài Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phong trào học tập suốt đời phát triển sâu rộng

Những năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã thực hiện vai trò làm nòng cốt trong xây dựng và triển khai các mô hình học tập: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập; góp phần xây dựng môi trường học tập rộng mở, bình đẳng và suốt đời cho mọi người, tạo động lực để phong trào học tập suốt đời phát triển sâu rộng, tạo nền tảng để phát triển xã hội học tập theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại chương trình.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các mô hình học tập ngày càng đa dạng, thiết thực, gắn với đời sống của nhân dân, gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao trong thời kỳ đổi mới; đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội của các địa phương và đất nước.

GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết, thành công của việc thực hiện 5 mô hình học tập với các bộ tiêu chí đánh giá được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu mới đã phản ánh tính đúng đắn của chủ trương xây dựng xã hội học tập thông qua các mô hình học tập do Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hội thực hiện và sự trưởng thành của các cấp hội trong chỉ đạo phong trào.

"Thành công này không chỉ dừng lại ở số các mô hình học tập đạt tiêu chí, mà quan trọng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hiệu quả công việc cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và cá nhân người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của địa phương" - GS.TS Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại chương trình.

Để học tập thực sự trở thành sức mạnh nội sinh

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, qua 5 năm triển khai, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng và ghi nhận. Các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập đã được triển khai rộng khắp. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu, cả nước đã hình thành mạng lưới gần 10.300 trung tâm học tập cộng đồng, với hơn 24,5 triệu lượt người tham gia học tập trong năm học 2024 - 2025.

“Các mô hình cho thấy giá trị rất cụ thể của học tập: từ xóa mù chữ ở vùng biên giới, duy trì lớp học cho trẻ em yếu thế, gìn giữ truyền thống hiếu học trong dòng họ, xây dựng cộng đồng học tập, đến doanh nghiệp phổ cập kỹ năng số cho người lao động. Những câu chuyện đó cho thấy khi việc học giải quyết được một vấn đề của cuộc sống, nâng được năng lực con người, tạo được sinh kế và sự phát triển của cộng đồng thì học tập sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh” - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, trong thời gian tới phải chuyển từ chú trọng số lượng danh hiệu, mô hình sang đánh giá chất lượng chuyển biến về năng lực thích ứng thực tế của người dân. Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá theo hướng thiết thực, dễ thực hiện, dễ kiểm chứng và phản ánh được kết quả thực tế.

“Cần chuyển từ các mô hình, thiết chế riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời linh hoạt, dễ tiếp cận. Từng bước hình thành hệ thống giáo dục mở, để người dân có thể học ở mọi nơi bằng nhiều phương thức, bất cứ khi nào công việc, cuộc sống đòi hỏi” – Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi mở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị cần đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số và năng lực thích ứng với công nghệ trong học tập suốt đời. Các bộ, ngành, địa phương và Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", đưa kỹ năng số, khả năng tiếp cận và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm đến với người dân. Đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người lao động, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế.

Nhấn mạnh xây dựng xã hội học tập phải hướng tới mục tiêu để mỗi người dân đều có cơ hội học, có khả năng học và có động lực học suốt đời, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng, phong trào học tập suốt đời sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả; qua đó góp phần hình thành những công dân Việt Nam có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, có hoài bão và khát vọng cống hiến, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại chương trình, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.

Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên khuyến học và các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập với chất lượng ngày một cao hơn. Mỗi người phấn đấu trở thành một “Công dân học tập” tiêu biểu, xuất sắc, mỗi gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang trở thành “Gia đình học tập” trong một “Dòng họ học tập”; mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trở thành “Đơn vị học tập”... góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.