Hình thành hệ sinh thái du lịch số toàn diện, giúp du khách có thể kết nối với Cà Mau mọi lúc, mọi nơi

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được tỉnh Cà Mau tổ chức với chất lượng ngày càng cao, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống xã hội. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 108.000 lượt, bằng 80,6% kế hoạch, tăng 3,5%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 7.640 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch, tăng 12%.

Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Cà Mau đón khoảng 210.430 lượt khách, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có gần 3.900 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98,4% so với năm trước.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, đây là lần đầu tiên lượng khách tăng đột biến so với các kỳ nghỉ lễ những năm trước.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được tỉnh Cà Mau tổ chức với chất lượng ngày càng cao, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống xã hội; đồng thời thu hút đông đảo khách du lịch quan tâm.

Đơn cử như chuỗi sự kiện của chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2026”: Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hóa, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I; Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I; sự kiện Hương rừng U Minh; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ; lễ công bố, khởi công, khánh thành Bảo tàng Lúa nước...

Năm 2026, ngành du lịch Cà Mau đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó, có 134.500 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu phấn đấu đạt ngưỡng 9.485 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2025.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Cà Mau đã hoạch định hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Song song với đó, tỉnh xem chuyển đổi số là động lực mới, góp phần quảng bá và cung ứng dịch vụ để phục vụ tốt hơn, giúp du khách biết và đến với Cà Mau nhiều hơn.

Năm 2026, ngành du lịch Cà Mau đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó, có 134.500 lượt khách quốc tế. (Nguồn: Báo Văn hoá)

Thời gian qua, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau triển khai các bước số hóa dữ liệu điểm đến, di tích, di sản… Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đất Mũi - vùng đất cực Nam giàu bản sắc sinh thái và văn hóa đến du khách trong nước và quốc tế, nhờ đó lượng khách đến Cà Mau năm sau luôn cao hơn năm trước.

Đối với du khách, chuyển đổi số mang lại sự thuận tiện và tính tương tác cao. Thông qua các nền tảng trực tuyến, mã QR và hình thức trải nghiệm số, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin, tra cứu di tích và tự xây dựng hành trình khám phá.

Xa hơn, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh, ngành du lịch Cà Mau tập trung rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tiếp tục được ưu tiên hàng đầu. Địa phương tập trung duy trì và nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quảng bá, hỗ trợ du khách, hướng tới hình thành một hệ sinh thái du lịch số toàn diện, giúp khách du lịch có thể kết nối với Cà Mau mọi lúc, mọi nơi.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, kích cầu du lịch nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo kế hoạch, ngành du lịch vận động ít nhất 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia chương trình ưu đãi về lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vé tham quan. Các đơn vị chủ động công bố mức giảm giá, thời gian áp dụng, điều kiện sử dụng; ưu tiên xây dựng gói dịch vụ cho khách lưu trú từ 2 đêm hoặc đi theo tour trọn gói.

Điểm nhấn là 5 chương trình du lịch kết nối sự kiện với các điểm đến, trải nghiệm đặc trưng của địa phương, gồm tour Đất Mũi 1 ngày, tour U Minh 1 ngày, tour kết hợp dự sự kiện và tham quan Đất Mũi 2 ngày 1 đêm, tour liên tuyến Bạc Liêu - Hiệp Thành - Đất Mũi - U Minh 3 ngày 2 đêm, cùng tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và quy trình nuôi tôm.

Trong khu vực tổ chức sự kiện, ngành du lịch dự kiến bố trí không gian tư vấn, cung cấp thông tin tour, tuyến, danh mục ưu đãi và đầu mối liên hệ của các đơn vị tham gia; đồng thời sử dụng mã QR hỗ trợ du khách tra cứu thông tin.

Thông qua chương trình, Cà Mau hướng đến thu hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan.