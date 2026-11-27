Bệnh viện Quân y 120, tỉnh Đồng Tháp, vận hành hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 256 lát cắt thế hệ mới nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành tập trung đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời xác định nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử được xem như thành phần cốt lõi để triển khai các nền tảng số y tế khác góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của ngành…

Tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện, kết nối liên thông dữ liệu với Hệ thống giám định bảo hiểm y tế; thực hiện kê đơn thuốc điện tử và đáp ứng các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp; thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh và giấy báo tử theo quy định. Bên cạnh đó, 41 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức như quét mã QR, máy POS và chuyển khoản ngân hàng; góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

Theo thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa II Võ Giáp Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp), trong hoạt động khám, điều trị bệnh, đơn vị đã triển khai bệnh án điện tử thông suốt cũng như vận hành hệ thống thông tin bệnh viện đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo thông tư của Bộ Y tế về khám sức khỏe. Hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí cần thiết để triển khai bệnh án điện tử. Bệnh viện đã trang bị 13 máy quét QR ở điểm nhận bệnh ban đầu và có nhân viên hướng dẫn tận tình.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục khám, chữa bệnh bằng cách quét mã QR căn cước công dân.

Tại Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, thủ tục khám, điều trị bệnh đã được áp dụng triển khai bằng Căn cước công dân có gắn chíp. Trong công tác khám, điều trị bệnh, trạm y tế đã thực hiện chữ ký số điện tử, toa thuốc điện tử; in toa thuốc và hướng dẫn ngày hẹn tái khám cho người dân cụ thể. Bác sĩ Chuyên khoa I Võ Bửu Nguyên, Giám đốc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khám, điều trị bệnh, đơn vị đã triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử (đạt 100%). Thời gian tới, trạm hướng dẫn người dân tích hợp sổ tay điện tử trên VneID cũng như đăng ký khám, chữa bệnh từ xa.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động khám, điều trị bệnh, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các thủ tục đầu tư dự án bệnh án điện tử trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời xây dựng hai dự án trọng điểm gồm Hệ thống thông tin điều hành y tế thông minh và Hệ thống thông tin quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng đến hình thành cơ sở dữ liệu y tế tập trung, đồng bộ và liên thông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW; đồng thời, yêu cầu ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư hạ tầng số; hoàn thành các chỉ tiêu về hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế, đẩy nhanh chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, nâng tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Sở Y tế tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối với công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, Sở khẩn trương cập nhật đầy đủ kết quả lên Sổ sức khỏe điện tử và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.