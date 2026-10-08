Hình thành cấu trúc đô thị hiện đại phía Bắc Thủ đô Hà Nội

Lễ khởi công chào mừng kỷ niệm 1016 năm Thăng Long - Hà Nội; kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026).

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Văn Tuyến

Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; đại diện Bộ Xây dựng, các sở, ngành thành phố và xã Vĩnh Thanh.

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm giao lưu hàng hóa và Khu công viên cây xanh tại các xã Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ (huyện Đông Anh cũ) đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh thành dự án đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh tại xã Vĩnh Thanh. Dự án có tổng diện tích khoảng 42ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 25.228 tỷ đồng. Với quy mô đầu tư lớn và các chức năng đô thị đa dạng, dự án sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở, dịch vụ và các tiện ích đô thị, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn Hateco phát biểu về dự án. Ảnh: Văn Tuyến

Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh Trung tâm giao lưu hàng hóa có tổng mức đầu tư gần 589,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trên diện tích khoảng 12,95ha, đầu tư hệ thống đường giao thông, cầu vượt kênh Việt Thắng cùng các hạng mục thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh và các công trình kỹ thuật khác; hình thành khoảng 2,7km tuyến đường. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật của khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo tiền đề khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Giá trị nổi bật của hai dự án là khả năng kết nối và tạo sức lan tỏa. Các dự án đầu tư nằm trong khu vực đầu mối các tuyến đường giao thông huyết mạch như đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt… nằm trong khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD của tuyến đường sắt đô thị số 6. Đặc biệt, nằm trong không gian phát triển của Trục Nhật Tân - Nội Bài và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, các dự án do Công ty Hateco triển khai có vai trò tăng cường liên kết giữa xã Vĩnh Thanh với các khu vực đô thị, dịch vụ, thương mại và các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố xác định, đây không chỉ là một dự án phát triển đô thị, mà còn là một nguồn lực quan trọng để mở rộng không gian và tạo thêm dư địa tăng trưởng. Khi được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư, dự án sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động xây dựng, thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm, mở rộng nguồn thu ngân sách và hình thành nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng. Qua đó, cùng với các công trình, dự án trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, để các dự án thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, UBND xã Vĩnh Thanh, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu bảo đảm khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực, nhất là giao thông, thoát nước, điện, viễn thông, cây xanh và hạ tầng xã hội; đối với dự án Hateco, thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo chủ trương đầu tư đã được thành phố chấp thuận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị đặc biệt coi trọng an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tổ chức thi công khoa học, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công. Ảnh: Văn Tuyến

“Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố và chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng tiến độ và đúng cam kết”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã cam kết, bảo đảm dự án sau khi hoàn thành phát huy hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và lợi ích chính đáng của cộng đồng.

Đồng chí Dương Đức Tuấn cho rằng, lễ khởi công mới là bước khởi đầu, điều quan trọng nhất là những công trình này phải được triển khai đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả và thực sự mang lại lợi ích cho nhân dân.

Lãnh đạo thành phố tham quan sa bàn tổng thể dự án. Ảnh: Văn Tuyến

“Với sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự quản lý, điều hành của UBND thành phố, sự giám sát của HĐND thành phố, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, tôi tin tưởng các dự án sẽ được triển khai thành công, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội khẳng định.