Hình thành 12 phường mới, mở rộng không gian đô thị của Bắc Ninh

Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh (phường Tân Tiến) rực rỡ cờ hoa. (Ảnh: Hà Quân)

Việc hình thành các phường mới tiếp tục mở rộng không gian đô thị của Bắc Ninh, đồng thời đặt các khu vực có lợi thế về giao thông, công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ vào một mô hình quản lý đô thị mới.

1. Nằm ở khu vực phía Bắc, phường Lục Nam được thành lập trên cơ sở xã Lục Nam. Địa phương được xác định là một trong những đầu mối giao thương tại cửa ngõ phía Bắc của Bắc Ninh.

Hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường thủy và đường sắt tạo điều kiện để Lục Nam tăng kết nối liên vùng, lưu thông hàng hóa và phát triển các lĩnh vực công nghiệp, logistics. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa hiện có tiếp tục là một trong những nền tảng trong quá trình xây dựng không gian đô thị.

2. Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở xã Bố Hạ, có diện tích tự nhiên 41,24 km², dân số hơn 28.000 người. Địa phương có hệ thống giao thông đa dạng, thuận lợi trong kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm đô thị và các địa phương thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ.

3. Phường Lạng Giang được thành lập trên cơ sở xã Lạng Giang, giữ vị trí trong không gian phát triển đô thị phía Bắc của Bắc Ninh. Địa phương được định hướng cung cấp các dịch vụ công cộng, đô thị và logistics cho khu vực.

4. Trong khi đó, Hiệp Hòa có quy mô lớn hơn với diện tích tự nhiên 62,14 km² và dân số 92.644 người. Phường được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Hiệp Hòa sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Nằm ở phía Tây Bắc Ninh, Hiệp Hòa có khả năng kết nối với Hà Nội, Thái Nguyên và các địa phương trong khu vực thông qua Quốc lộ 37, hệ thống đường tỉnh và giao thông đường thủy trên sông Cầu.

5. Một địa phương khác có định hướng gắn mạnh với logistics là Kép. Phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Kép.

Trước thời điểm chuyển thành phường, địa phương đã xây dựng các quy hoạch phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Trong đó, Ga Kép được định hướng trở thành ga liên vận quốc tế. Khu vực ga được quy hoạch mở rộng với diện tích hơn 200 ha, gắn với định hướng thu hút đầu tư logistics, kho vận và hình thành điểm trung chuyển hàng hóa của Bắc Ninh.

Kép cũng được định hướng trở thành một trong những cửa ngõ tiếp nhận hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn thành phố.

Một góc phường Tiên Du.

6. Phường Lương Tài được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Lương Tài, có diện tích tự nhiên khoảng 24,69 km².

Địa phương được định hướng khai thác lợi thế từ các tuyến giao thông và sự xuất hiện của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình để mở rộng thương mại, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế phi nông nghiệp.

7. Phường Nhân Thắng cũng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Nhân Thắng. Theo các quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực trung tâm Nhân Thắng bố trí các công trình hành chính, văn hóa, thể dục thể thao và dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển các khu thương mại - dịch vụ và khu dân cư đô thị mới.

Toàn bộ địa bàn Nhân Thắng nằm trong không gian phát triển trực tiếp của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với vị trí tiếp cận sân bay, kết nối với các trục giao thông đối ngoại và khu công nghiệp, địa phương được định hướng phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ - thương mại - cư trú ở khu vực phía Nam sông Đuống.

8. Gia Bình là một trong những phường có mối liên hệ trực tiếp nhất với sân bay. Phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Gia Bình, có diện tích tự nhiên 29,99 km² và dân số 43.643 người.

Địa phương được định hướng trở thành một cực tăng trưởng mới, gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu thương mại tự do và hệ thống logistics.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Bình tiếp tục bảo tồn các giá trị văn hóa hiện có, trong đó có làng nghề đúc đồng Đại Bái và hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Bên cạnh nhóm phường gắn với các đầu mối logistics và sân bay, một số địa phương mới chuyển thành phường sở hữu nền tảng công nghiệp, đô thị và văn hóa đã hình thành từ trước.

Việc hình thành các phường mới tiếp tục mở rộng không gian đô thị của Bắc Ninh. (Nguồn: Báo Bắc Ninh)

9. Phường Phù Lãng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Phù Lãng, có diện tích tự nhiên 27,95 km², dân số 27.484 người. Nằm ở khu vực phía Bắc đô thị Quế Võ, Phù Lãng giữ vị trí kết nối giữa trung tâm đô thị Quế Võ với các khu công nghiệp tập trung, trung tâm logistics, cảng thủy nội địa và các địa phương phía Đông thông qua Quốc lộ 18, hệ thống đường tỉnh và giao thông đường thủy trên sông Cầu.

Ngoài công nghiệp và logistics, địa phương còn sở hữu làng gốm Phù Lãng - một trong những làng nghề gốm cổ của Việt Nam. Đây là nền tảng để Phù Lãng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch làng nghề.

10. Phường Chi Lăng có diện tích tự nhiên 23,39 km², dân số 23.317 người, được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Chi Lăng. Địa phương có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và tỉnh lộ 287 đi qua, đồng thời nằm gần các khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Quế Võ 1. Hệ thống giao thông và vị trí gần các khu công nghiệp tạo điều kiện tăng kết nối với các khu vực sản xuất và các địa phương lân cận.

11. Phường Tiên Du được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiên Du. Trước đó, xã Tiên Du được hợp nhất từ thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Phú Lâm, có diện tích 20,97 km² và dân số 45.982 người.

Tiên Du từng giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của huyện Tiên Du cũ. Địa phương đồng thời là đầu mối kết nối với các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP Bắc Ninh và các khu vực lân cận.

Bên cạnh nền tảng công nghiệp, Tiên Du còn sở hữu các giá trị văn hóa gắn với vùng Lim và không gian văn hóa Kinh Bắc, tạo thêm điều kiện phát triển dịch vụ và du lịch văn hóa.

12. Yên Phong có quy mô dân số hơn 63.000 người và diện tích tự nhiên 27,89 km². Phường Yên Phong được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Yên Phong, được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế và giáo dục - đào tạo của khu vực Tây Bắc Bắc Ninh, đồng thời là vùng nội thị đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.

Yên Phong cũng tiếp tục phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại và dịch vụ gắn với hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn.