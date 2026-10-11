Hình phạt 'như gãi ngứa' cho hành vi rò rỉ thông tin

Trong bối cảnh các vụ vi phạm dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng và gây ra những tác động xã hội đáng kể, mức phạt áp dụng đối với những kẻ đánh cắp hoặc phát tán dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn vẫn còn tương đối nhẹ. Do các vụ vi phạm này có thể dẫn đến những hành vi phạm tội tiếp theo, như tống tiền và lừa đảo nên ngày càng có nhiều ý kiến ​​kêu gọi áp dụng các chế tài pháp lý nghiêm khắc hơn.

Một phân tích do tờ Maeil Business Newspaper thực hiện vào ngày 11/10 dựa trên khoảng 660 phán quyết của tòa án về các vụ vi phạm dữ liệu cá nhân trong giai đoạn 2021–2025 tại Hàn Quốc, do công ty dữ liệu pháp lý LBox cung cấp, đã chỉ ra tổng cộng 70 vụ án lớn liên quan đến việc rò rỉ hoặc phát tán hơn 1.000 hồ sơ dữ liệu cá nhân.

Kết quả xem xét các phán quyết của 70 vụ án này cho thấy, trong số 152 đối tượng bị truy tố, chỉ có 41 người (chiếm 27%) phải chịu án tù giam thực tế. Sáu mươi sáu cá nhân (43,4%) bị phạt tiền với mức trung bình là 5,79 triệu won (khoảng gần 112 triệu đồng), trong khi 45 người còn lại (29,6%) nhận án treo.

Phân tích này loại trừ 62 sự cố mà quy mô thiệt hại chính xác rất khó xác định, do dữ liệu chỉ được thống kê dựa trên số lượng tài khoản đã đăng ký hoặc các tệp tin chứa thông tin cá nhân. Nếu tính cả những trường hợp này, con số thực tế về các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn có thể sẽ cao hơn.

Các sự cố liên quan đến rò rỉ thông tin cá nhân đang có xu hướng gia tăng. Số lượng báo cáo về các vụ việc này gửi tới Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc đã tăng gấp 2,7 lần trong vòng bốn năm, cụ thể là từ 163 vụ vào năm 2021 lên 167 vụ năm 2022, 318 vụ năm 2023, 307 vụ năm 2024 và 447 vụ vào năm ngoái.

Một luật sư tại khu Seocho-dong, Hàn Quốc nhấn mạnh: “Mức án cho hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân thường tương đương với tội trộm cắp, nhưng trên thực tế, án tù lại phổ biến hơn nhiều trong các vụ án trộm cắp. Khác với trộm cắp, vi phạm dữ liệu cá nhân không chỉ dừng lại ở một sự cố đơn lẻ, thiệt hại thường gia tăng do dữ liệu bị phát tán bất hợp pháp nhiều lần ở các cấp độ tiếp theo trên những nền tảng như dark web, do đó cần có các hình phạt nghiêm khắc hơn”.

Ông Ko Hwan-kyung, luật sư chuyên về lĩnh vực dữ liệu cá nhân tại công ty luật Lee & Ko, Hàn Quốc nhận định: “Các công ty để xảy ra vi phạm dữ liệu phải đối mặt với những khoản phạt hành chính khổng lồ và nguy cơ bị kiện tập thể do cáo buộc quản lý yếu kém. Việc tăng cường hình phạt đối với những cá nhân có hành vi đánh cắp hoặc phát tán dữ liệu cá nhân sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các công ty này”.