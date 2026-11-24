Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 16,4km, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, đi qua các phường Bà Rịa, Tam Long, Phước Thắng và xã Long Điền (TP.HCM). Sau hơn 1 năm khởi công, đến nay nhiều đoạn đã đi vào giai đoạn hoàn thiện.

Nhiều đoạn tuyến đã dần thành hình, trong khi một số hạng mục cầu, đường qua khu vực đầm lầy vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận tại đoạn đầu tuyến, từ nút giao Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang đợi thảm nhựa mặt đường, lắp đặt tấm chống ồn. Hệ thống trụ cầu, kết cấu bê tông mặt đường cơ bản hoàn thiện, hình hài tuyến đường trên cao dần hiện rõ.

Trong khi đó, đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 có địa hình thi công phức tạp do phần lớn đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu. Việc vận chuyển máy móc, phương tiện và vật liệu vào công trường gặp nhiều trở ngại, nhất là trong mùa mưa.

Từ nút giao ĐT994 đến cầu Cây Khế 4, nhà thầu đã hoàn thành cầu cạn, đang triển khai san ủi, trải đá và thảm nhựa. Tại các vị trí khác, máy móc được huy động thi công hệ thống thoát nước, tập trung làm những giai đoạn đầu xây dựng cầu Cây Khế 4 và cầu Cỏ May 3.

Ở đoạn cuối tuyến, từ ĐT994 đến vòng xoay Quốc lộ 51B, 51C dài 2,87km, công trình được thiết kế có quy mô 6 làn xe, tốc độ 80km/h. Hai bên có đường song hành, mỗi bên 2 làn xe, tốc độ 60km/h.Tại đoạn này, trụ cầu và mặt cầu đang dần thành hình. Mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện hơn 70%, trong khi phần đường tiếp tục được san lấp và triển khai hệ thống thoát nước.

Khi hoàn thành, đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với Đồng Nai và trung tâm TPHCM, đồng thời giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 51, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Toàn tuyến được chia thành 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn dài 6,71km, khởi công tháng 4/2025; đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,816km, khởi công tháng 12/2024; đoạn từ ĐT994 đến vòng xoay Quốc lộ 51B, 51C dài 2,87km, khởi công tháng 6/2025.