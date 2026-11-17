Video: Hình hài cây cầu 3.443 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau hơn một năm thi công

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng, kết nối xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc (TP Hà Nội), được khởi công ngày 19/8/2025. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 tại xã Phúc Thọ, điểm cuối nối với tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đây là dự án nhóm A do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng. Để triển khai công trình, Hà Nội phải thu hồi khoảng 28,98 ha đất, trong đó xã Phúc Thọ chiếm 21,29 ha, xã Phúc Lộc chiếm 7,69 ha.

Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài khoảng 7,77 km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu Vân Phúc đến Quốc lộ 32 dài 4,81 km, nền đường rộng 32 m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Riêng phần cầu Vân Phúc dài khoảng 2,97 km, gồm cầu cạn qua vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng. Mặt cầu rộng 20,5 m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Sau hơn 15 tháng kể từ ngày khởi công, công trường dự án đang được tổ chức thi công trên nhiều phân đoạn. Máy móc, thiết bị và nhân lực được bố trí thành 8 mũi, triển khai đồng thời các hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến.

Một trong những dấu mốc quan trọng của dự án là toàn bộ 102 cọc khoan nhồi thuộc phần cầu chính vượt sông Hồng đã được thi công hoàn thành. Đây là hạng mục nền móng có vai trò chịu lực cho hệ thống trụ cầu, tạo cơ sở để các nhà thầu tiếp tục triển khai những phần việc tiếp theo.

Tại các đoạn cầu cạn và cầu dẫn, hoạt động thi công được tổ chức theo dây chuyền liên hoàn. Các nhà thầu tập trung thực hiện những công đoạn từ khoan cọc nhồi, xây dựng bệ trụ đến đúc và lao lắp dầm Super T. Việc triển khai song song nhiều hạng mục giúp tận dụng mặt bằng, thiết bị và nhân lực, đồng thời tạo sự kết nối giữa các phân đoạn công trình.

Với chiều dài phần cầu gần 3 km, dự án đòi hỏi các đơn vị thi công xử lý đồng thời nhiều hạng mục có yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng là phần việc phức tạp, bên cạnh khối lượng thi công cầu cạn, cầu dẫn và tuyến đường kết nối hai đầu cầu.

Đến hết tháng 10, các nhà thầu đã hoàn thành hơn 35% tổng khối lượng công việc của dự án. Dù vậy, so với kế hoạch, cầu Vân Phúc vẫn thuộc nhóm công trình cầu vượt sông Hồng có tiến độ chưa đạt yêu cầu.

Trong nhóm 4 dự án được nhắc đến, cầu Vân Phúc có tỷ lệ thực hiện cao nhất với 35,6%. Các công trình còn lại gồm cầu Tứ Liên đạt 26,8%, cầu Ngọc Hồi đạt 26% và cầu Thượng Cát đạt 20%. Những con số này cho thấy khối lượng công việc phía trước của các dự án vẫn còn lớn, trong đó cầu Vân Phúc cần tiếp tục tăng tốc để bảo đảm tiến độ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Phú Thọ qua sông Hồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương. Về lâu dài, cây cầu còn có ý nghĩa trong việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Cùng với các công trình giao thông khác, cầu Vân Phúc được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực hai bên sông Hồng.