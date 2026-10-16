Hình hài cầu vượt Phạm Tu – đường 70 trước mốc về đích cuối năm 2026

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Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, giữa tháng 10/2026 tại nút giao Phạm Tu - đường 70, nhiều hạng mục của cầu vượt trực thông đã dần thành hình. Trên công trường, máy móc và nhân lực được huy động để triển khai các phần việc, từ thi công bản mặt cầu đến gia công cốt thép, lắp dựng hệ thống giàn giáo cho những nhịp tiếp theo.

Hiện nay nhà thầu đã hoàn thành mố M0 cùng 6 trụ cầu liên tiếp, từ T1 đến T6. Bản mặt cầu nhịp T3 - T4 đã được thi công xong, trong khi các mũi thi công khác đang tập trung triển khai những nhịp kế tiếp.

Tại khu vực nhịp T4 - T5, công nhân đang đan cốt thép, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo. Hệ thống giàn giáo cũng được lắp dựng để phục vụ thi công các nhịp cầu còn lại. Các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu hoàn thiện toàn bộ đoạn cầu từ mố M0 đến trụ T6 trước ngày 31/12/2026.

Công trình nút giao Phạm Tu - đường 70 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An, được xác định có vai trò kết nối giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo thiết kế, dự án gồm cầu vượt trực thông kết hợp nút giao dạng đảo vòng xuyến, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè và cây xanh. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tổ chức lại dòng phương tiện qua khu vực, giảm xung đột giao thông tại nút giao.

Theo Công ty TNHH đường BT Chu Văn An, giá trị xây lắp lũy kế của riêng hạng mục nút giao đã đạt hơn 143,7 tỷ đồng, tương đương gần 40% khối lượng.

Dù tiến độ thi công đã được đẩy nhanh, quá trình hoàn thiện toàn bộ cầu vượt vẫn còn một số vướng mắc. Trong đó, việc kết nối cầu theo hướng đường Phúc La đang chờ di dời đường ống nước sạch D800 nằm tại vị trí trụ T7 và mố M8. Bên cạnh đó, bãi phế thải tồn đọng từ những năm trước cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục.

Trước đó, dự án từng phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau nhiều năm gián đoạn, mặt bằng dự án được hoàn thành giải phóng vào tháng 5/2026, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công trở lại.

Việc tái triển khai dự án được kỳ vọng sớm giải quyết một trong những điểm nghẽn giao thông kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Nút giao Phạm Tu - đường 70 thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, đặc biệt tại khu vực trước Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Khi công trình hoàn thành, cầu vượt và hệ thống nút giao đồng bộ sẽ góp phần giảm áp lực phương tiện cho các trục Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La, đồng thời cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực lân cận.

Trong bối cảnh dự án đã trải qua nhiều năm đình trệ, việc đẩy nhanh thi công và tháo gỡ những vướng mắc còn lại có ý nghĩa quan trọng để công trình sớm phát huy hiệu quả. Mục tiêu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch cuối năm đang đặt ra yêu cầu duy trì tiến độ trên công trường, đồng thời phối hợp xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng còn tồn tại.